Promete AMLO ver a pueblos indígenas

Ciudad de México- El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió volver a mirar a los pueblos indígenas del país como se hizo en la década de los 70 del siglo pasado.

"Vamos a atender de manera especial a las comunidades indígenas. Voy a estar pendientes de ustedes y tengo un representante, el director del Instituto de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, él va a estar siempre con ustedes, y miren, se critica mucho a los años 70, 80, antes de que impusieran la política neoliberal (...) que tardó 36 años, de 1983 hasta diciembre del año pasado", dijo.

"Estuvieron a punto de acabar con todo, es el saqueo más grande que se haya cometido en toda la historia de México. Esa forma de gobernar ya se terminó. En el caso de la política para los pueblos indígenas, en los 36 años casi desapareció, no hubo nada. Antes en los años 70, en los años 80, había atención a los pueblos indígenas".

López Obrador recordó que los centros coordinadores indigenistas se crearon en los primeros años de los 70.

El de Bahía de Kino, en 1974; el de Nacajuca, Tabasco, en 1973, y en 1975 se dotó la Isla del Tiburón.

"¿Si se dan cuenta que había antes una política? Estos centros coordinadores indigenistas, todos, se fundaron en los primeros años de los 70", dijo.

"Era una época en la que se volteó a ver a las comunidades, a los pueblos, después se les dio la espalda, ahora, de nuevo, vamos a seguir viendo de frente y atendiendo a las comunidades y a los pueblos indígenas".

En su diálogo con indígenas de los pueblos seri, pima, pápago, kikapú y población indígena migrante, en Bahía de Kino, en Hermosillo, Sonora, el Mandatario López Obrador sostuvo que para salir adelante con los compromisos de su Gobierno hay que trabajar mucho.

"Saben que había un monje, San Benito, que observaba que los monasterios, los monjes dividían las 24 horas del día en ocho horas para pensar, ocho horas para trabajar y ocho horas para descansar, y así se dividió el día (...), pero ya no podemos seguir con esa ley de San Benito.

"¿Qué vamos a estar pensando ocho horas? Mejor trabajamos 16 horas, pensamos y al mismo tiempo trabajamos, y ocho horas para descansar. Entonces si así lo hacemos, entonces va a rendirnos el tiempo, y no va a hacer falta como algunos dicen que voy a reelegirme. ¡No! Soy partidario del sufragio efectivo no reelección. Voy a llegar si así lo quiere el pueblo hasta el 24, pero como estamos trabajando es como si hiciéramos dos sexenios en uno".

López Obrador mencionó que a casi 11 meses de iniciado su Gobierno ya comenzaron a dispersarse los recursos de los programas de bienestar en el país.

"Empiezan a llegar a todas las comunidades y pueblos de México", aseguró.

El jefe del Ejecutivo prometió que seguirán trabajando para que sigan llegando los apoyos, aunque en algunos casos se demore por el "elefante reumático y mañoso" que dejaron anteriores gestiones.

"Mucho hemos avanzado en 11 meses, porque el Gobierno federal no estaba hecho en realidad para servir al pueblo, era un facilitador para la corrupción y el saqueo", sostuvo.

"Ha costado trabajo, hacer ahora un Gobierno para el pueblo, del pueblo y con el pueblo, y lleva algún tiempo, pero ya están las directrices, está la orientación principal y ya empezaron estos programas a llegar".

"Les puedo decir que de cada 10 hogares de México en cinco, en la mitad ya está llegando cuando menos un apoyo y en las comunidades indígenas de cada 10 en 9 ya ha llegado un apoyo y lo que quiero es que de 10 llegue a 10".