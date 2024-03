Prioriza Gálvez seguridad, salud, agua y economía

Ciudad de México.- Seguridad, salud, agua y la economía serán los ejes de la campaña de Xóchitl Gálvez, quien aseguró que está lista para enfrentar no solo a la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, sino al presidente López Obrador, a quien incluso le mandó un mensaje.

"No me voy a dejar del presidente, eso que lo sepa: si me da, le doy. Aquí no se va a encontrar una mujer que agache la cabeza, esa está en otro lado", dijo en su última conferencia de prensa antes del arranque de campaña formal, esta noche en Fresnillo, Zacatecas, el municipio más violento de México.

Gálvez, candidata por el PAN, PRI y PRD, adelantó los tres ejes de su campaña y luego agregó uno más sobre los que dijo que hará propuestas concretas y ambiciosas en las que aseguró que se priorizará la capacidad técnica por encima de las simples buenas intenciones.

"Sin lugar a dudas, el eje central de esta campaña va a tener que ser el tema de la seguridad, y ahí estamos sumando a muchos expertos, especialistas que nos acompañan en este proceso", sostuvo.

"Mañana tendríamos que estar en Dinamarca, expresó la senadora con licencia. Fue una ironía sobre la última promesa del López Obrador, quien hace ya tiempo aseguró que este 1 de marzo México tendría un sistema de salud mejor que el del país nórdico, sin que haya cumplido.

"Nosotros no nos conformamos con el fracaso del Insabi. Qué fácil es decir 'es que no funcionaba el Seguro Popular'. La verdad es que funcionaba mucho mejor que lo que hoy hay. Tan no funcionó el Insabi que lo desaparecieron. El Seguro Popular le pagaba a las familias que tenían un gasto catastrófico. Si iba con un médico particular y les atendía la cirugía de emergencia, le recuperaba el costo al hospital. Las familias no quedaban en la bancarrota como quedan el día de hoy las familias consagradas en la clínica. Salud será un tema fundamental en el que estaremos trabajando", sostuvo.

"Obviamente el tema económico. Yo no me conformo con un crecimiento mediocre. Este gobierno ha generado mucho menos empleos que los pasados. Ahí necesitamos recuperar. Y el agua. Va a haber una propuesta concreta en materia de agua", agregó.

La legisladora dijo que, aunque el gobierno busque negar el problema de la falta de agua, los ciudadanos han tenido que comprar las pipas y que no está garantizado el caudal del Sistema Cutzamala tanto por la sequía como por la falta de inversión que estaba bajo responsabilidad de Sheinbaum.

"No metieron plantas tratadoras de agua, porque no pensaron en que el tema del cambio climático nos iba a crear una sequía y que no le echen la culpa a la sequía. No, la sequía no es la responsable. La responsable es no haber previsto reusar el agua, que la Ciudad de México puede hacerlo de manera muy eficiente", acusó.

En sus oficinas de la Colonia Granada, Gálvez reconoció que está por debajo de la candidata oficial y que López Obrador será un segundo candidato debido a su intromisión en el proceso electoral, pero dijo que está acostumbrada a remontar.

"Toda mi vida he venido de abajo", apuntó y que un reto será desmentir la campaña de desprestigio del presidente sobre que ella está en contra de los programas sociales, una mentira sobre la que ganó un amparo y en el que repara una resolución de la Suprema Corte para tener su derecho de réplica que podría tener durante la campaña que inicia este viernes y acabará el último día de mayo.

Gálvez indicó que varios de su equipo actual pasarán a su posible gabinete y que tendrá una red de más de un millón de "xochilovers" conectados por una app y también alertó con que el tono de la campaña será de una guerra sucia en su contra desde las redes sociales, pero dijo que está acostumbrada; incluso cuando le preguntaron sobre la molestia de López Obrador por el hashtag que lo liga con el narco, respondió que el mismo lo ha alentado.

"El que no quiera amanecer orinado, que no duerma con niños. El que se mete a Twitter, sabe cómo es Twitter, la verdad de las cosas. (...) así es Twitter. Yo sí creo que entre más él hable del tema, más lo sube. Acuérdense, yo soy 132. Cuando Peña dijo que no eran estudiantes y todos salieron con su credencial, ahí se quedó la cantidad de personas que sí habían estado en libertad. Yo creo que cuando te metes con los ciudadanos, y cuando tratas de minimizar a los ciudadanos de carne y hueso, te la cobran, y aquí el presidente se está metiendo con miles de mexicanos que sí están enojados con su gobierno", señaló.

Pío, al banquillo de los acusados

Gálvez consideró que Pío López Obrador, exhibido en video al recibir sobres con dinero, debe ser quien responda ante la justicia y Carlos Loret, el periodista que sacó a la luz el tema.

Incluso acusó que el presidente López Obrador, quien primero se dijo dispuesto a declarar sobre el tema ya que su hermano aseguró que tenía conocimiento pues era para su movimiento, incumplió su promesa de no proteger a su familia.

"Es increíble que ellos hayan puesto una denuncia en contra, porque fueron dos hermanos los que recibieron los sobres amarillos, y que a la fecha ni siquiera se le llamó a declarar a Pío López Obrador por parte de la fiscalía, para que dijera de dónde había salido el dinero. Es muy probable que el dinero salió del gobierno de Chiapas, porque la persona que le entregaba el dinero a Pío (David León)

tenía relación directa con el gobernador Manuel Velasco en ese momento en Chiapas", dijo.

"Quien debería de estar en el banquillo de los acusados no debería ser Carlos Loret, sino el hermano del presidente. El presidente incumplió su palabra al decir que no iba a proteger a su familia. Claro que los protegió".

La candidata presidencial se dolarizó con Loret, a quien el hermano del presidente demandó por presunto daño moral que tasó en 200 millones de pesos.