La nacionalización de generadoras Iberdrola en SLP

Ciudad de México.- Una vez más, diputados de Morena minimizaron la crisis hídrica en la CDMX y evitaron hacer un llamado a declarar una alerta oficial.

"No existe el día cero por una simple y llana razón: si el agua se acabara este año, los primeros que estarían haciendo maletas para irse y vender sus propiedades son los del cartel inmobiliario, o sea, son los panistas", señaló la morenista Valentina Batres.

Tras seis sesiones de incluirla en el órden del día, el Congreso logró, por fin, discutir la propuesta de Movimiento Ciudadano para que la secretaría de Gestión Integral del Agua y Protección Civil (SGIRPC) decretara la emergencia por sequía.

Sin embargo, la solicitud provocó el reclamo de diputados de la fracción mayoritaria, quienes expusieron argumentos para intentar descalificar la falta de agua en la Capital.

"La escasez que vivimos hoy no es sino el resultado de la aplicación descarnada del modelo neoliberal en la gestión del vital recurso", apuntó la coordinadora morenista, Martha Ávila.

El 15 de febrero, legisladores del mismo partido ofrecieron una conferencia, con el objetivo de criticar algunas alertas por la sequía que ha hecho la Oposición.

En ese momento, el diputado Carlos Cervantes Godoy afirmó que el Día Cero de la Crisis del agua no existe y que es un invento de la derecha.

"Es un invento de la derecha para meterle miedo a los ciudadanos y eso no lo vamos a permitir, no existe el Día Cero, esta Ciudad desaparecería totalmente si hubiera un Día Cero en esta Ciudad", dijo.

Ayer, el mismo debate intercambió señalamientos de ambos bandos: mientras unos reclamaron las medidas del Gobierno ante la sequía, otros las defendieron y rechazaron las críticas.

"En su mundo de otros datos, el agua en Iztapalapa fluye a toda madre, que no hay necesidad de tandeos, tú abres la llave de tu casa y tienes agua, eso es una mentira, es una mentira y yo nunca vi a Clara Brugada alzando la voz en los gabinetes del agua", confrontó el diputado Aníbal Cañez.

Gaviño defendió a la fracción morenista y señaló que al PAN le conviene políticamente la crisis del agua.

"El PAN está rezando (..), pero rezan para que no llueva. Están rezándole para que no llueva, porque, si llueve fuerte y se llena el sistema Lerma y el Sistema Cutzamala, y se llenan los pozos, no tenemos problema de agua, el problema es que no está lloviendo en el País", argumentó.

El legislador Royfid Torres defendió su propuesta y celebró que, después de tantas sesiones hayan llegado a la discusión de su punto de acuerdo.