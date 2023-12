Presumen Sheinbaum y Monreal unidad

Michoacán, México.- Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, aseguró que en el movimiento que lidera, la gente y sus adversarios no va a ver más que unidad.

En su último evento de este jueves en el estado de Michoacán, Sheinbaum estuvo acompañada por Ricardo Monreal, a quien en días pasados ratificó como parte de su equipo de precampaña, en el cargo de coordinador de Organización y Enlace Territorial.

Durante su discurso, la exjefa de Gobierno capitalino agradeció al zacatecano su presencia, ya que, dijo, es una muestra de que la unidad del movimiento no es de palabra, sino de hechos.

"No saben cómo agradezco que me acompañe el día de hoy Ricardo Monreal en este evento. Él es parte del Comité de Campaña. Hemos dado muestra, no solamente a los adversarios, a nuestra militancia, sino se los digo, porque Morena es un movimiento reconocido internacionalmente, hemos dado una muestra ante el pueblo de México, principalmente, que la unidad no es de palabra, que la unidad está en la acción", indicó.

Sheinbaum afirmó que esta unidad es porque no hay nada que esté por encima del proyecto y del interés legítimo de la nación.

"En nuestro movimiento no van a ver más que unidad, eso es fundamental", reiteró.

En materia de propuestas, además de reiterar que sus "sueños" son extender a nivel nacional las becas para estudiantes de escuelas públicas, construir más universidades en todo el país y consolidar el IMSS-Bienestar, se comprometió a darle continuidad a los siete proyectos anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador para recuperar los trenes de pasajeros.

Dijo también que continuará los trabajos encaminados a recuperar el Lago de Pátzcuaro.

"Me comprometo con ustedes a que vamos a recuperar el Lago de Pátzcuaro, se requieren varias acciones que tienen que ver con la recuperación ambiental", indicó.

Antes que la precandidata presidencial, tomó la palabra Ricardo Monreal, quien se refirió al proceso interno en el que la exjefa de Gobierno capitalino fue electa precandidata presidencial.

Monreal reconoció que Sheinbaum es la precandidata legítima, porque fue electa por la mayoría del pueblo.

"Dijo Andrés Manuel López Obrador que el pueblo decida y el pueblo decidió y Claudia Sheinbaum es nuestra precandidata legítimamente por mayoría del pueblo de México y, por supuesto, de Michoacán", expresó.

El senador se comprometió con la precandidata a caminar juntos, rumbo a la Presidencia de la República.

"Vamos a caminar juntos, porque nuestra obligación es profundizar el cambio y Claudia va a ser la primera mujer presidenta y va a ponerle el ejemplo a hombres del pasado, con excepción de Andrés Manuel López Obrador, pero a todos los demás, les va a poner el ejemplo de cómo se gobierna con el pueblo", señaló.