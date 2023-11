Prevén votar el miércoles nueva terna de AMLO para Corte

Ciudad de México.- Después de aclarar que no es partidario de que el ejecutivo nombre a la ministra de la Suprema Corte, el senador morenista Ricardo Monreal explicó que la Cámara alta podría elegirla el próximo miércoles si es que el presidente envía una nueva terna este jueves o mañana viernes.

El exjefe de la bancada aclaró que en la terna pueden repetir una o dos de las que figuraron en la primera rechazada ayer en el Pleno y que una nueva aspirante tendría que comparecer el lunes ante la Comisión de Justicia.

"Es el mismo procedimiento: si hoy llegara (la terna), se turna a la comisión (de Justicia) y el lunes se podría estar convocando a comparecer a quienes no han comparecido", explicó.

Si ese fuera el escenario, el martes se le da publicidad en el Pleno y el miércoles abría una nueva votación.

"A mí no me gustaría que el Senado renunciara a su capacidad de negociación, a su facultad constitucional de designar, porque en ese procedimiento el presidente nomina y el Senado designa. A mí en lo personal me gustaría que el Senado asumiera plenamente su responsabilidad constitucional de designar a la futura ministra", planteó.

En su mañanera de este jueves, el presidente López Obrador dijo que desea que el Senado de la República elija a la nueva ministra y no que sea él quien la coloque.

De hecho, adelantó que este mismo día podría enviar la nueva terna.