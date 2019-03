Pobladores en la nómina de líder huachicolero en Guanajuato

Guanajuato— La Policía de Guanajuato decomisó la "huachi-nómina" del Cártel de Santa Rosa que encabeza José Antonio Yépez, "El Marro".

En el operativo federal se encontraron decenas de sobres con mil 500 pesos, los cuales presuntamente eran entregados a los pobladores que participan en los bloqueos carreteros.

En este sentido, el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, indicó que los bloqueos registrados este martes por segundo día consecutivo fueron realizados por personas pagadas por el Cártel Santa Rosa de Lima.

Rodríguez señaló que existen personas de alto rango dentro de la organización de "El Marro" detenidas durante del operativo.

Una fuente cercana al caso reveló que los detenidos son Angélica "N", operadora económica y familiar de "El Marro", así como también su esposo Javier "N", elemento activo de la Divisón de Fuerzas Federales de la Policía Federal. La tercera persona detenida es Mariela "N", quien se encargaba de instruir los bloqueos que desde hace dos días afectan diversas carreteras estatales.

Rodríguez destacó que el operativo en busca de "El Marro" se mantiene con la participación de la Marina, la Policías Federal y fuerzas estatales.

"Seguimos ejecutando órdenes de cateo. No ha concluido el operativo, va a ser permanente y vamos a estar día y noche hasta que no volvamos a restituir la paz en esa zona", anticipó.

"Tenemos reportes de más casas y vehículos robados, más casas donde se cometen ilícitos".

Rodríguez señaló que se logró asegurar una camioneta que sicarios utilizaron para acribillar a cinco hombres en una vulcanizadora del Municipio de Valle de Santiago y cuyo video se hizo viral.

"Estamos ya tras algunas personas importantes, tenemos ya ese vehículo que se utilizó en Valle de Santiago y hay algunas personas detenidas justo en estos cateos", detalló.

"De ese video que se viralizó ya tenemos el vehículo, la camioneta, algunos detenidos y la liberación de 6 personas privadas de su libertad. Repito es una operación que está en curso y no ha terminado y vamos a restituir la paz en Guanajuato y vamos a empezar por Santa Rosa".

Una docena de vehículos fue incendiada por hombres armados para bloquear varias vialidades del estado como una forma de distraer el operativo que se realiza en Santa Rosa de Lima.

Las carreteras afectadas fueron la Celaya-San Miguel de Allende, a la altura de Tenería; carretera San Miguel de Allende -Juventino Rosas, a la altura de Yustis, y carretera Celaya-San Miguel de Allende, a la altura de Plancarte.

También resultaron bloqueados con vehículos incendiados el libramiento Comonfort-San Miguel de Allende, a la altura de Soria, y el acceso a la comunidad Santa Rosa de Lima.

Las afectaciones llegaron a la autopista Salamanca-Querétaro, a la altura del fraccionamiento El Campanario; autopista Salamanca-Querétaro, a la altura de Morales, perteneciente a Juventino Rosas, y en esa misma localidad se bloqueó el acceso a la altura de la Universidad Politécnica de Guanajuato.





Niega Alcalde vínculo con 'El Marro'

Ante el cerco que se realiza para capturar a José Antonio Yépez, el Alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza, afirmó que no pertenece a su organización criminal y negó conocerlo.

"No lo conozco (a 'El Marro') y no he recibido ningún pago, no estamos vinculados a ningún grupo delictivo", indicó en rueda de prensa.

El Edil es señalado por el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, y por el Fiscal estatal, Carlos Zamarripa, de negarse a participar en el operativo de búsqueda del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Lara explicó que los habitantes de Santa Rosa de Lima se oponen a operativos, con bloqueos a carreteras, por temor a que se violenten sus derechos humanos.

"En el operativo las fuerzas estatales fueron recibidas por un grupo de pobladores de la comunidad, quienes impedían el acceso por temores a violaciones a sus derechos humanos y daños a su propiedad que se han suscitado en fechas anteriores", dijo.

"El operativo generó inconformidad por parte de los habitantes de la comunidad ya que ellos manifiestan que se sienten agraviados por la autoridad estatal".

El Alcalde dijo no temer a una investigación abierta que lo involucra a él y a la Policía municipal por presuntamente colaborar con el Cártel de Santa Rosa de Lima.

"Yo no le temo a nada, yo he llevado mi vida recta, nunca he cometido ningún delito, no he estado en la cárcel ni siquiera por borrachera, entonces no tengo miedo", dijo.

Lara manifestó que, contrario a las acusaciones en su contra, la Policía Municipal no trabaja para la delincuencia, sino para los ciudadanos con resultados claros y precisos en su ámbito de competencia.