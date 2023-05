Plantea Morena consultar si ministros deben ser electos

Ciudad de México.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que diputados federales promoverán una consulta popular para saber si la gente quiere que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por voto popular.

De gira por Puebla, donde hace proselitismo en busca de la candidatura de Morena al Gobierno del Estado, el coordinador morenista dijo que la propuesta será respaldada por los legisladores de la coalición de mayoría (Morena-PT-PVEM) con la intención de que sea la gente quien lo decida.

"Yo lo quiero proponer a mis compañeros que haya una consulta al pueblo de México, en agosto de 2024, y que los mexicanos decidan si quieren que 11 ministros de la Corte sean electos por el voto directo de las y los mexicanos; claro, con un proceso previo de reconocimiento a la meritocracia, a su currículum, a su formación a su experiencia y eficacia dentro del Poder Judicial.

"Pero es que hay un gran problema, dictan sentencias injustas o tienen a gente en prisión esperando un juicio por más de 10 años, y no pasa nada, no hay responsabilidad solidaria y debería haberla", sostuvo Mier.

En un mensaje posterior, Ignacio Mier abundó que la medida permitiría acabar con los "privilegios" de ministros y ministras de la SCJN.

Los coordinadores parlamentarios de PRI y PAN en San Lázaro rechazaron cualquier acción que vaya en contra de la Suprema Corte.

En un videomensaje, el líder priista en San Lázaro, Rubén Moreira, destacó que esa propuesta de elección por voto popular no tiene antecedentes ni siquiera en Bolivia, donde si bien hay una elección por voto, antes existe una preselección por parte de la Asamblea Plurinacional.

"Hay una iniciativa para que los miembros de la Suprema Corte sean electos por el pueblo, se dice que esto mejora la democracia, pero no hay antecedentes ni siquiera en Bolivia.

"Yo les hago un reto, si en realidad ustedes quieren este tipo de democracia, que no lo es, ¿por qué no elegimos directamente al del SAT? Qué va a pasar cuando ese empiece a prometer que no cobrará impuestos, abusados con politizar la justicia, no vaya a ser que los candidatos del narco sean los ministros de la Suprema Corte", advirtió Moreira.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, adelantó que su partido se opondrá a cualquier intento de Morena por vulnerar el funcionamiento de la Suprema Corte.

"Desde este momento dejamos en claro que Acción Nacional no acompañará ninguna intentona de Morena que pretenda vulnerar en lo más mínimo a la Suprema Corte", manifestó Romero.

"Está claro que están enojados porque esta Institución les bateó la primera parte de su intento de reforma electoral, decisión que desde luego reconocemos, porque a todas luces era inconstitucional, y seguramente también lo hará con la segunda parte. Nosotras y nosotros desde el inicio les dijimos que esto se resolvería en la Corte y evidentemente el tiempo nos dio la razón".