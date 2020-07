Plantea gobernador de Jalisco corregir relación con AMLO

Benito Jiménez/ Reforma

Jalisco.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que más allá de las diferencias políticas, busca corregir lo que haya hecho mal y expresó su respeto al presidente Andrés López Obrador.

Aseguró que no busca la confrontación ni el sometimiento ante el Gobierno federal, sino diálogo para trabajar de manera respetuosa y coordinada por el bien del país.

"Su presencia aquí es una señal clara de que podemos superar los momentos de tensión que se han vivido para cerrar filas por el bien de México. He decidido hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr este propósito, asumo con entereza y humildad la responsabilidad de corregir lo que yo haya hecho mal, usted tiene mi respeto y mi aprecio y sé que Jalisco contará con su Presidente", expuso ante el Mandatario en conferencia mañanera en Zapopan.

"Estoy aquí no solo para acompañar lo sugiera de trabajo, sino para poner sobre la mesa toda nuestra voluntad para reconstruir la relación entre el Gobierno estatal y el Gobierno de la República. Hoy más que nunca Jalisco necesita de su Presidente, por eso vengo hoy a proponerle que nos demos la oportunidad de corregir el rumbo para iniciar una nueva etapa de diálogo y cooperación por el bien de México, que lo hagamos a partir de un principio básico del respeto mutuo".

El gobernador reiteró que defender a Jalisco no significa confrontarse con el Gobierno de la República.

"Sé que podemos distinguir la diferencia entre la congruencia y la bravuconería, entre la firmeza y las ganas de pelear, defender a Jalisco no significa confrontarse con el Gobierno de la República, tener diferencias en la manera de ver algunos temas no significa que seamos enemigos, hablar con la verdad y de frente puede hacerse también con respeto y reconocimiento al Presidente de todos los mexicanos", dijo.

Alfaro también planteó un nuevo pacto fiscal para enfrentar la crisis económica y pidió diálogo sobre energías renovables.

"La crisis económica que vivimos es de proporciones nunca antes vistas, los estados no vamos a poder reconstruir nuestras economías y la ayuda de la Federación no se trata simplemente de extender la mano para pedir más recursos, no, se trata de acordar una estrategia integral que nos permita salir adelante como País (...) lo digo siempre con respeto a un nuevo pacto fiscal justo y equitativo para que las finanzas públicas pueden jugar de verdad un papel importante en el proceso de reactivación", comentó.

"Me parece difícil de entender el que si compartimos con usted el compromiso por cuidar el medio ambiente hayamos que tenido que llevar un asunto al terreno de una controversia constitucional y sin embargo estoy convencido también de que podemos aún resolverlo dialogando encontrando un punto de consenso en el que el gobierno federal y la agenda ambiental salgan fortalecidos".

Por su lado, el presidente afirmó que se harán a un lado las diferencias partidistas para trabajar por la seguridad de Jalisco.

"Hemos estado trabajando de manera organizada, como lo expresé ayer, podemos tener diferencias y eso es consustancial a la democracia, nadie debe alarmarse, la democracia es pluralidad, garantizar el derecho a disentir", sostuvo.

"Sin embargo, en asuntos como este que tiene que ver con la seguridad del pueblo, con garantizar la paz, la tranquilidad de los ciudadanos están las autoridades obligados a actuar de manera coordinada, hacer un lado las banderías partidistas y eso es lo que estamos llevando a cabo en el caso de Jalisco".