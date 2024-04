Piden cúpulas empresariales seguridad a Sheinbaum

Ciudad de México.- Representantes de cúpulas empresariales demandaron a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por Morena-PT-PVEM, seguridad en el País, combatir la impunidad y actualizar las normativas para que haya certidumbre en las inversiones y éstas se incrementen.

Reunidos en un hotel de la Ciudad de México, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Coparmex, Canacintra, Caintra Nuevo León, American Chamber y la Eurocam, entre otros grupos empresariales, demandaron superar la inercia de repartir culpas y promover la dinámica de asumir responsabilidades en materia económica.

Al comparar la Inversión Extrajera Directa como si fuese un auto, Antonio Basagoiti, presidente de la Eurocam, consideró que México decide legítimamente su trayecto económico, la fuente de energía o como dar seguridad en la autopista, pero que la inversión extranjera aumentar su velocidad.

"Dentro de la agenda de los inversores en el mundo, estamos viendo que México está en la agenda y está de moda, para nosotros es un continente en el que queremos apostar por la responsabilidad social que tiene Europa y nuestras empresas. La inversión extranjera directa y los inversores están llegando, pero podrían llegar muchos más.

"Pensemos que la inversión extranjera directa es como un auto, este auto funciona, va bien, transita a 80 o 90 kilómetros por hora, pero podría ir más rápido si hubieran pocos topes de inseguridad, con combustible limpio, con formación o actualizando la normativa de tránsito, como nuestro tratado de Europa", dijo Basagoiti.

La candidata morenista Claudia Sheinbaum, por su parte, expuso los ejes de su propuesta de Gobierno, destacó la promoción de polos de desarrollo regionales, además de destacar la relevancia de las cadenas de producción. Además, contestó algunas preguntas de los sectores empresariales presentes en la reunión, como la relativa a la inseguridad.

"Antes hablábamos de crecimiento y ahora hablamos de disminución (de inseguridad), y eso es fundamental, y para acelerar esa disminución hablamos, por supuesto, de atención a las causas y como lo dije, fortalecimiento de la Guardia Nacional, y además lo que tiene que ver con las fiscalías y el Poder Judicial, que es fundamental para poder avanzar en la cero impunidad en nuestro país.

"La tecnología es muy importante. Nosotros llevamos a 75 mil cámaras (en la Ciudad de México), pero aunque haya 75 mil cámaras, si no se tiene la otra parte, de que las pruebas que vienen en una cámara, o la detención en flagrancia y la agilidad para detener a un delincuente no existe, pues entonces no se puede avanzar en la cero impunidad, y ese es nuestro objetivo".

Claudia Sheinbaum adelantó que una parte de su equipo ya trabaja en una modernización del T-MEC y en la relación trilateral con Estados Unidos y con Canadá.

"Nosotros no estamos solamente en campaña, en las plazas públicas y en estas reuniones, sino que tenemos un equipo que ya está trabajando sobre la revisión del T-MEC. Lo coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente y participa Marcelo Ebrard, está Altagracia Gómez y algunos otros miembros de nuestro equipo. Es importante que se diga que es una revisión del T-MEC, no es una renegociación y eso es importante.

"Y están trabajando sobre la revisión que implica y prepararnos para el momento, aunque es en el 2026, pues que tengamos ya elaborado desde ahora. Y se están reuniendo con distintos empresarios, empresarias que nos permitan conocer su punto de vista, qué falta, qué problemas y hacia adelante cómo fortalecer. Entonces, evidentemente somos el principal socio comercial con Estados Unidos y la verdad es que independientemente de quién llegue a la presidencia de Estados Unidos, creemos que es factible ponerse de acuerdo y seguir potenciando la relación", manifestó Sheinbaum.