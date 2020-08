Piden celebrar Día de la Cerveza sin excesos

Internet

Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de la Cerveza, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia hace un llamado al consumo responsable.

De acuerdo con cifras de la dependencia, el abuso de las bebidas alcohólicas estuvo presente en el 16 por ciento de los reportes de violencia familiar y de género en el 2020.

A sus 67 años, Alejandra, cuyo verdadero nombre se reserva por cuestiones de seguridad, vive con su hijo alcohólico, de 43 años de edad.

"Vive con nosotros, desde los 15 años empezó a drogarse y hasta la fecha toma y se droga, tal vez un poco, pero ya es más lo que toma que lo que se droga, porque ya no tiene dinero", explicó la mujer vía llamada telefónica.

En su reporte, la afectada explicó que su hijo, de nombre Salvador, ha sustraído objetos de la casa para pagar sus adicciones, principalmente cuando sabe que ella cobra su pensión.

"Mi hijo espera el día que cobro para decirme 'préstame 100 pesos', 'préstame'", relató.

Incluso, cuando hace mandados en beneficio del hogar, relata la señora, se queda con el cambio o compra menos para juntar y poder comprar del alcohol conocido como "caña".

"No tiene trabajo, entonces 'préstame 50', 'préstame 30' y mi esposo lo manda a las tortillas, lo manda a los bolillos y le encarga 15 bolillos y trae 13, le encarga 3 kilos de tortillas y trae 2 kilos", detalla la afectada, cuyo marido tiene 70 años.

La adulta mayor, revela, ha sido víctima de violencia física por parte de su hijo.

"Me dio un aventón y ya me pegué en el clóset y ya me salí y me dijo 'pero ahorita me voy', y le dije 'pues sí, es lo que debes de hacer; tenemos casi un año así contigo y gas, luz, comida, todo tienes'", dijo la mujer, quien agregó que tiene varios moretones en los brazos.

En el 9 por ciento de los casos del maltrato a adultos mayores, el alcohol destaca como factor, señala el Consejo Ciudadano.

"El consumo de alcohol en exceso no solo perjudica la salud física y mental de las personas, también puede ser un factor que propicie problemáticas como la violencia familiar", externó, en un comunicado, el organismo, cuyo Presidente es Salvador Guerrero Chiprés.

Para apoyar de manera gratuita a personas afectadas por adicciones, el Consejo dispone de la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza 55 5533 5533, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Además, trabaja de manera coordinada con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad.