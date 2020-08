Ni protección ni linchamiento para Ana Guevara

Reforma / Ana Guevara

Ciudad Obregón— Ante las denuncias que enfrenta Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su Gobierno no habrá protección para nadie, pero también pidió que no haya linchamiento.

En su conferencia de prensa, López Obrador fue cuestionado sobre el caso de la exatleta, acusada de extorsión y corrupción ante las Fiscalías de Veracruz y General de la República, así como responsable de un atentado contra dos abogados.

"Eso lo está viendo en la Función Pública, es un proceso legal, hay que tener en cuenta que ya se acercan las elecciones y se aprovecha para hacer cuestionamientos, muchas veces sin pruebas, sin fundamentos, no se pueden hacer juicios sumarios, no puede haber linchamiento político, tenemos que actuar de manera muy respetuosa con todo y tener confianza para que la autoridad competente resuelva, con el compromiso de que nosotros no permitimos la corrupción y la impunidad, sea quien sea", respondió.

El mandatario insistió en que él se ha comprometido a no proteger a nadie, pero también pidió no adelantar vísperas y no politizar los casos.

"Nosotros no vamos a fabricarle delitos a nadie, el que tiene culpa va a ser castigado, pero no vamos a hacer, como sucedía anteriormente, de que por cuestiones políticas se juzgaba a los adversarios y a los opositores, eso no, ya venimos de muchos años de lucha, a mi me desaforaron de manera injusta, me querían meter a la cárcel y me fabricaron un delito, imagínense si yo siendo Presidente voy a actuar de la misma manera, de ninguna forma, esto tiene que cambiar, pero si hay delito y la autoridad así lo decide, tiene que castigarse a la persona".

"¿No se va a proteger a nadie?", se le planteó.

"A nadie, y tampoco culpar a nadie antes de que terminen los juicios, es decir, no limpiar políticamente a nadie y lo digo porque vienen las elecciones y entonces viene lo que se conoce coloquialmente como grilla, como politiquería, para decir lo mejor, y empiezan a atacarse unos con otros, entonces es mejor separar, sobre todo lo que tiene que ver con el Gobierno federal, con los gobiernos estatales, el Ejecutivo no debe de intervenir en estos casos", dijo.