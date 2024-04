Piden a Máynez declinar; 'háganlo ustedes', responde

Ciudad de México.- Mientras líderes del Frente opositor plantearon que Jorge Álvarez Máynez debe renunciar a su candidatura, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano respondió que deberían declinar por él.

"Si el bien mayor es derrotar a Morena, la única opción que hoy puede hacerlo es la nuestra. Ustedes sepultaron al PRIAN", respondió el emecista a los líderes del PAN, PRI y PRD.

"Si quieren declinar por mí, podría aceptar siempre y cuando renuncien a ser dirigentes y a sus pluris", agregó.

Tras el debate que protagonizaron anoche Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez, el panista Marko Cortés, el priista Alejando Moreno y el perredista Jesús Zambrano afirmaron por separado que la pelea hacia el 2 de junio es entre las dos aspirantes.

"Álvarez Máynez hizo su esfuerzo y no le dio, claramente no le dio. Ojalá que nuevamente la sociedad civil se active y se lo pida a él, porque no creo, francamente, que el partido (Movimiento Ciudadano) lo autorizara, de unir esfuerzos para evitar la destrucción de México", planteó Marko Cortés.

Desde la perspectiva del panista, "los tres, cuatro, cinco puntos que Álvarez Máynez pudiera lograr en la boleta electoral podrían llegar a ser determinantes, si fueran a favor de Xóchitl Gálvez; entonces, un llamado a sumar, a construir y a no dividir el voto de la oposición. La carrera está clara y es entre dos: el proyecto del autoritarismo, de la dictadura, de la destrucción y el proyecto de cambio positivo para México, de la honestidad, el respeto a la ley, de la verdad y del progreso que representa Xóchitl Gálvez".

El dirigente dijo que "si está muy atento a las redes sociales, Jorge se podría dar cuenta de que más y más gente de la sociedad dice lo que piensa tal cual, lo que estamos viendo. Que no juegue a dividir el voto opositor, que no haga el trabajo sucio a Morena".

"Esta elección es claramente de dos mujeres y él debe tomar una decisión: ¿cómo quiere pasar a la historia? ¿Como el que dividió el voto opositor haciendo el trabajo sucio al Gobierno?, porque todos vemos que cuando estás en el Gobierno lo que buscas es dividir el voto, fragmentarlo, y ese trabajo sucio parece que lo está haciendo el partido de MC y, en este caso, su candidato", sentenció.

Cortés dijo que confía en que la sociedad activa le exija a Máynez que dé un paso a un lado y "le levante la mano a Xóchitl Gálvez".

A tono con el panista, el perredista Jesús Zambrano afirmó que "esta es una contienda que ya claramente se va definiendo entre las dos candidatas de las dos más importantes coaliciones y si Álvarez Máynez no quiere jugar el papel de esquirol en favor de Claudia Sheinbaum, entonces está claro que traen allí un acuerdo no confeso públicamente de colaboración para golpear a Xóchitl y cerrar filas entre ellos.

"Le haría un gran bien a la democracia el que Álvarez Máynez dejara de jugar el papel de esquirol político y que tomara una decisión para cerrarle el paso al autoritarismo; ya será, ahora sí, decisión de él. Yo no lo estoy pidiendo, rogándole, no es ese mi planteamiento".

El priista Alejandro 'Alito' Moreno le pidió a Álvarez Máynez, en su cuenta de X, declinar por Xóchitl.

"Oye @ÁlvarezMaynez, por amor a México, ten vergüenza y declina a favor de @XochitlGalvez", planteó.

Por su parte, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, coincidió en que Jorge Álvarez Máynez se tiene que retirar de la contienda.

"Todos tenemos que salir a votar y el señor Máynez ya se debe retirar de la campaña, ya. Ya le cayó muy bien a una raza, y ya. Tiene que mejorar sus aptitudes coreográficas, pero Máynez ya se tiene que retirar", declaró.