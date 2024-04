Pide AMLO tiempo a PJ para no liberar a hermano del Mencho

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este lunes al Poder Judicial dar tiempo a las autoridades para evitar la liberación de Abraham Oseguera, alias "El Rodo", hermano del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal advirtió que se trata de un caso delicado y con antecedentes en Estados Unidos, por lo que no se debe actuar de manera precipitada.

Tras advertir que el Estado mexicano "no puede ser la burla de nadie", López Obrador recordó el caso del narcotraficante Rafael Caro Quintero y los reclamos del Gobierno norteamericano, que derivaron en su posterior recaptura, con fines de extradición.

"Es un juez del Poder Judicial el que decide dejarlo (al hermano de 'El Mencho') en libertad, aunque todavía hay trámites que se están realizando porque no queremos actuar de manera precipitada, se trata de un asunto delicado. Se tiene información -que hay que comprobar- que esta persona tiene antecedentes de haber estado en procesos legales judiciales en Estados Unidos; entonces imagínense si procedemos a la ligera...", señaló.

"Entonces nada más que nos dé la oportunidad el Poder Judicial, porque este es un asunto de Estado. ¿Cómo queda México? ¿Cómo quedan las instituciones? Aunque se trate del Poder Judicial, aunque se trate de un juez, es el prestigio de la Nación del Estado mexicano, nosotros no podemos ser burla de nadie".

Previamente, cuestionado sobre el Informe del Departamento de Estado de EU sobre Derechos Humanos en el Mundo, López Obrador planteó mandarle a decir a Antony Blinken -Secretario de Estado de EU- que defiende a jueces que toman decisiones como ordenar liberar al hermano de "El Mencho".

"Eso no, la verdad no es trascendente porque no es serio. Sólo les voy a poner un ejemplo, les voy a dar un dato, si ustedes ven ese informe dicen que nosotros cuestionamos a jueces que dejan en libertad a personas, ¿qué pasó ayer? Un juez está queriendo dejar en libertad a un presunto delincuente de fama.

"Entonces es como para mandarle a decir a Blinken, al Departamento de Estado: ¿en qué quedamos? Mira, tú (Blinken) defendiendo a los jueces y mira lo que hacen. Por eso digo que no es serio y no es para pelearse, es nomás para aclarar paradas", soltó AMLO.

Por considerar que la versión de la Guardia Nacional (GN) sobre su captura presenta incongruencias e ilegalidades, un juez federal ordenó ayer la liberación de Abraham Oseguera, "Don Rodo", hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera.

El Juez Rogelio León Díaz consideró que con base en 9 videos, 9 testimonios y un peritaje, la detención no ocurrió como lo estableció la corporación federal.