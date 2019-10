Pide presidente elección limpia para relevar a Romero Deschamps

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió respetar a trabajadores para realizar elección libre en sindicato petrolero tras salida de Carlos Romero Deschamps luego de 26 años como secretario general de la institución ante pesquisas por enriquecimiento ilícito y lavado.

"Yo creo que lo de ayer es el inicio de una etapa nueva. Se termina un ciclo de un dirigente que tardó bastante tiempo en la conducción del sindicato petrolero y que ahora hay una nueva realidad, inclusive hay una nueva legislación, ya tiene que respetarse a los trabajadores para que de manera libre y democrática elijan a sus representantes", aseguró el mandatario en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Al mismo tiempo, ser responsables, cuidadosos, no tener ingerencia en la vida interna de los sindicatos, no debe de haber sindicatos de estado. No debe el Gobierno, para decirlo con claridad, quitar y poner líderes sindicales, como era la mala costumbre, tienen que ser los trabajadores, tiene que haber libertad sindical, democracia sindical", agregó.

Asimismo, el presidente exigió la transparencia en el manejo de fondos de las cuotas de los trabajadores y criticó que líderes vivan con opulencia.

"No es posible que dirigentes sindicales vivan colmados de atenciones, privilegios, con residencias, muy ricos. Eso es inmoral ¿Cómo un dirigente de trabajadores va a ser al mismo tiempo un potentado? ¿De dónde sale ese dinero?", cuestionó López Obrador.

"Celebro lo que pasó el día de ayer y además que se haya logrado sin violencia porque en otros casos hay hasta violencia. Ahora se está logrando este cambio de manera pacífica de acuerdo al orden legal establecido".