No haremos leña del árbol caído: Monreal

Ciudad de México— El senador Ricardo Monreal afirmó que no se va a hacer "leña del árbol caído" tras la renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia del sindicato petrolero, que calificó de natural.

En entrevista, dijo que si hay alguna responsabilidad a la que Deschamps se deba de someter, debe de hacerse cuidando en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso.

"Yo al menos creía que iba a ocurrir hace ya tiempo (la renuncia), nosotros no vamos a hacer leña del árbol caído", afirmó en el Senado.

"Cero tolerancia a la corrupción, cero impunidad en el País, en ese sentido creo que lo correcto y lo conveniente es que se sometan a los procesos que la ley establece, a las carpetas de investigación que puedan existir, sin prejuzgar y sin adelantar ningún juicio que condene a priori a ninguna persona".

Monreal subrayó que el presidente Andrés Manuel López Obrador cree en el combate a la corrupción a fondo, por lo que es muy difícil que alguien se escape.

Dijo que le gustaría que a partir de esta decisión el sindicato petrolero genere una inercia distinta, con nuevos mecanismos de selección de dirigentes.

"Y con nuevos dirigentes, hombres o mujeres, que le permitan a éste sindicato reconducir su tarea tan importante en este nuevo Gobierno", manifestó.

"Entonces no me pareció extraño, yo pienso que es normal, es natural, así son los procesos de transición política, como este que está viviendo México y que es una situación inédita".

El coordinador de Morena en el Senado también deseó que el sindicato se fortalezca, se recree y se regenere con nuevos liderazgos.





Destaca comunicación Sánchez Cordero

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que ha estado en comunicación permanente con el ahora exlíder petrolero, Carlos Romero Deschamps.

"Yo he estado en comunicación permanente con él, eso sí es cierto", indicó sin revelar el contenido de sus conversaciones.

La funcionaria aseguró que corresponde a la Fiscalía General informar sobre el contenido de las denuncias contra el ex senador.

-¿Este Gobierno va a perdonar a Romero Deschamps?, se le preguntó.

"Este Gobierno lo que hará es respetar a las Fiscalías y a las autoridades judiciales autónomas, es lo que va hacer", añadió en entrevista, luego de participar en un foro sobre democracia en la UNAM.