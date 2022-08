Pide Pío citar a declarar a AMLO por videos

Ciudad de México.— Por el caso de los videos en los que fue filmado recibiendo dinero en efectivo de manos de David León, Pío López Obrador solicitará la próxima semana a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) citar a declarar a su hermano. el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo dio a conocer su abogado Pablo Hernández Romo, quien expuso que fue su propio cliente quien le solicitó requerir a la Fiscalía el testimonio del primer mandatario, porque éste ya ha manifestado públicamente que conoce el asunto de las entregas de dinero.

"Lo que dijo Pío ya lo había dicho el presidente de México en la 'mañanera' del 21 de agosto del 2020; él dijo en esa 'mañanera' que si lo llamaban iría a declarar y además dijo que conocía todos los hechos, que conocía todo acerca de ese hecho", recordó el litigante en entrevista.

"Entonces, ante eso, dice Pío que 'si buscan investigar todo eso que llamen a mi hermano', entonces él me pide que por favor presente un escrito solicitando que llamen a su hermano a declarar, como su hermano ya había dicho que lo haría", afirmó.

El hermano del presidente ha litigado en los últimos meses para que la justicia federal obligue a la Fiscalía a determinar si existen o no elementos para proceder penalmente en su contra por un delito electoral.

El pasado 22 de julio, tras ganar un amparo para esos fines, la FEDE informó al juez federal Julio Veredín Sena Velázquez que iba a continuar con la investigación, al estimar que han surgido nuevos elementos.

De acuerdo con oficios notificados el 2 y 4 de agosto pasados a Pío y el juez Sena, la Fiscalía informó que esos elementos que debía recabar eran una entrevista publicada por un medio de comunicación el 19 de julio pasado en la que Pío dice que el dinero que le entregó David León era para gastos menores del "movimiento" que encabezaba el hoy presidente.

Con base en lo anterior, la FEDE dijo al juez que pedirá a la Policía Cibernética localizar la entrevista; luego, requerirá a peritos de audio y video transcribir su contenido; y acto seguido citará a declarar a Pío, para que abunde sobre esas manifestaciones.

Otro de los actos de investigación de la Fiscalía será solicitar al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas que informe si tiene algún antecedente o procedimiento sancionador sobre las entregas de dinero a Pío.

El abogado Pablo Hernández Romo reveló que desde el 8 de octubre de 2020, en que Pío rindió por escrito su declaración ante el Ministerio Público Federal, la FEDE nunca lo citó para un interrogatorio. En ese escrito no dio ninguna explicación de los hechos.

Por eso cuestiona que ahora quiera hacerlo para alargar la indagatoria, pues tuvo casi dos años para llevar a cabo todas estas diligencias que, en su opinión, no constituyen elementos nuevos de investigación, como lo refiere la Fiscalía.

"¿Que se le llame a Pío para ver si puede declarar algo, respecto de lo que dijo? Mira, tuvieron un año y medio para llamar a Pío y preguntarle lo que quisieran; máxime si Pío les dijo 'estoy a sus órdenes para lo que quieran y yo quiero coadyuvar para que se sepa toda la verdad'. O sea que desde hace un año y medio, hace casi ya dos años, lo podían haber hecho", criticó el litigante.

¿Él nunca acudió a responder un interrogatorio?

"¡Nunca, nunca, te digo que no han hecho nada! Pío siempre ha estado dispuesto a todo pero es muy fácil, como Pío dice, después de casi dos años de no hacer nada, cuando el juez de amparo está presionando ya para ver qué está pasando, dicen misteriosamente que ya descubrieron nuevos hechos. ¡Eso es más falso que una moneda de 23 pesos, hombre! ¡No hay nada!", exclamó el defensor.

"Si quieren solicitar información del organismo de Chiapas ¿por qué no lo hicieron desde hace año y medio? ¿Por qué no practicaron otras cosas desde hace año y medio? Porque no hay nada, hombre, no hay nada. Pero si quieren llegar según ellos al fondo de los hechos -que qué bien que lo hagan, porque eso establece la Constitución-, eso que dijo Pío lo dijo su hermano el 21 de agosto de 2020 y lo pueden ver porque es un hecho público y notorio".

¿Cuál es la versión que ha sostenido su cliente ante el Ministerio Público en su declaración por escrito, con relación al origen y destino de los recursos?

"Pío no dijo nada, absolutamente nada en esa declaración, porque después de que habló conmigo yo le dije 'mira, no hay que hablar absolutamente nada de ésto porque ésto es una pérdida de tiempo, todo ésto es ilegal'. La grabación fue ilegal y la difusión del video fue ilegal, entonces, cualquier cosa que se obtenga producto de eso, que todo será producto de eso, es ilegal.

"¿Por qué? Pues porque así lo establece la Constitución y así lo establece la Suprema Corte de Justicia por jurisprudencia. Entonces, lo que están haciendo es rizar el rizo. Es una pérdida de tiempo, eso es lo que están haciendo, perder el tiempo. Mejor que se pongan a trabajar".