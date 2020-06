Pide Monreal tregua interna en Morena

Ciudad de México— Tras considerar que debe convocarse una "tregua" en el seno de Morena, el coordinador de la bancada mayoritaria en el Senado, Ricardo Monreal, respaldó la apertura de una investigación en torno al pago de 395 millones de pesos a empresas fachada que efectuó la dirigencia que encabezaba Yeidckol Polevnsky.

"Es muy desafortunado que nos encontremos enfrentados, aunque he dicho que no abonaré, que no me involucraré en asuntos del partido, creo que debe de convocarse una tregua para revisar bien los expedientes para no judicializar un asunto interno. Se va a investigar internamente, no quiere decir que haya impunidad, pero sí es necesaria una tregua interna", sostuvo.

En entrevista, el zacatecano dijo que tenía confianza en la integridad y honestidad de Polevnsky, aunque consideró que debía aclarar las acusaciones que pesan sobre su figura al interior del partido.

Por lo pronto, afirmó que bajo el liderazgo de Alfonso Ramírez Cuéllar, Morena podría corregir el rumbo.

Monreal reconoció que Morena atraviesa por un mal momento, sobre todo de cara al proceso electoral de 2021, en el que previó que el movimiento podría ganar 12 de 15 gubernaturas.

"Creo que es un mal momento para acrecentar las diferencias al interior. En Morena este debiera ser un momento clave, de unidad, para que se pueda enfrentar con éxito el futuro de un proceso electoral competido, complejo, que ya ha iniciado. Estos conflictos, aunque no lo queramos, generan desconfianza y genera alejamiento en la base militante y simpatizante de Morena. Nos coloca como un partido alejado del propósito que nos motivó a pertenecer a este movimiento y más tarde formar el partido".

En opinión del parlamentario, la ausencia de Andrés Manuel López Obrador en el seno de Morena ha repercutido de manera negativa.

"Por un lado actúa de manera congruente: su ausencia sí nos genera a algunos nostalgia, necesidad de vinculación y obviamente liderazgo. Durante muchos años caminamos con la dirección y la conducción del Presidente, pero como líder único no se formaron cuadros o están dispersos o están en la administración pública ya y ahora el partido tiene una gran ausencia", observó.