Pide Monreal a PT seguir ejemplo de PVEM en Coahuila

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, pidió al Partido del Trabajo que siga el ejemplo del PVEM y apoye la candidatura de Armando Guadiana en Coahuila.

Durante un encuentro con organizaciones sociales de Iztacalco, el Senador remarcó que es importante tener la unidad entre los partidos que forman la coalición Juntos Hacemos Historia.

Dijo que tanto en Estado de México como en Coahuila es importante que haya alternancia en el Gobierno, para que el PRI no cumpla 100 años de mandato en esas entidades.

"Van a cumplir 100 años en el poder y por eso importante la alternancia en Estado de México y Coahuila.

"El Partido Verde en Coahuila va a declinar por Armando Guadiana.

"No es suficiente, necesitamos que el Partido del Trabajo también lo haga, ojalá y en estos 4 días que restan del proceso electoral, para realizar actos proselitistas, pueda el PT dejar a un lado la aspiración personal y sumarse a la candidatura de Morena para alzarse con la victoria en otro Estado.

"Muy importante el llamado a los dirigentes del Partido del Trabajo para que declinen a favor de Armando Guadiana, el candidato de Morena a gobernador en Coahuila", mencionó en dicho encuentro, donde también explicó sus aspiraciones a la candidatura presidencial.

Agregó que en el país y en el partido debe haber unidad y cohesión.

Dijo que su objetivo es mantener la esperanza y construir el nuevo estado de bienestar social.

"He decidido inscribirme, contender a la presidencia de la República, he decidido que lo hagamos juntos, porque nos asiste la razón histórica, la razón moral, no es ambición personal y es amor a México, es construir un México más equitativo y justo", sostuvo.

"Una vez que inicie el proceso interno, nos vamos a inscribir para ganar el futuro de la patria y ustedes me van acompañar hasta el último día de nuestra jornada política y hazaña ciudadana", agregó en su mensaje en Iztacalco sobre sus aspiraciones.