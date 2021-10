Pide CTM defender contratos en Dos Bocas

Ciudad de México— La Confederación de Trabajadores de México (CTM) encargó a la Federación de Trabajadores de Tabasco -afiliada a la central priista- defender los contratos laborales en Dos Bocas y evitar la violencia.

El senador Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM, aseguró que ni esa agrupación ni la CATEM de Pedro Haces tienen pleito alguno en la obra, como lo planteó el Presidente López Obrador en su mañanera.

El legislador reveló que la Secretaría de Organización de la Confederación entró en contacto con la Federación de Trabajadores de Tabasco, liderada por Ricardo Hernández Daza, cuyos trabajadores laboran en la refinería, los mismos que hace dos días fueron repelidos por las fuerzas del orden.

-¿Qué le dijo la CTM a Hernández Daza?

"Que defienda lo que tenga con base en el derecho y que evite conflictos en los que pueda salir lastimada la gente. Ellos están siendo agredidos por la gente que está queriendo meterse a participar en una obra en donde no tiene contratación colectiva. Nosotros no rompemos la paz laboral", dijo.

"Es indudable que hay una intromisión de organizaciones terceras y que generan problemas, aunque no es nuevo el procedimiento de agresión por parte de algunas organizaciones adheridas a la CATEM".

Aceves sostuvo que no es la CTM la que está generando el problema.

"No es la CTM la que tiene pleito con la CATEM; creo que no vale la pena que una Confederación como la nuestra esté tratando de pelear con alguien que no tiene la estatura".

Consideró que hay capacidad de diálogo para que en su momento los sindicatos se puedan sentar a platicar en torno a las cuestiones que les afectan.

"Y en este caso se trata de una cuestión de sindicatos en lo individual. Un sindicato que tiene el contrato colectivo de la obra y alguien que quiere meterse a como dé lugar, con intromisión de gente externa", explicó.

"No es un problema de la CTM y yo diría que ni de la CATEM. Si en su momento don Pedro Haces lo maneja como un conflicto con la CTM, para nosotros no lo es. Es un conflicto intersindical, uno perteneciente a una organización y otro a otra".