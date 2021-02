Pide AMLO no usar presupuesto público en campañas

Tlaltenango, México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el acuerdo por la democracia que propuso debe suscribirse y hacerlo realidad para que no se use el presupuesto público en campañas ni tampoco el dinero del "partido de la delincuencia organizada" que se heredó.

El compromiso, dijo el mandatario de gira en este municipio para la evaluación de programas del Bienestar, es que no se use presupuesto ni local ni federal para favorecer a candidatos o partidos y se denuncie a quien use esos

recursos o el dinero de la "delincuencia de cuello blanco", que también existe.

"Se heredó el partido de la delincuencia organizada, hay regiones en donde ellos deciden quién debe ser el candidato y quién va a ser el presidente y a los otros candidatos los amenazan me los hacen a un lado", advirtió.

"Eso no se puede seguir permitiendo, vamos a proteger en regiones de donde es una práctica a todos los candidatos para que sea el pueblo libremente el que elija".

'Más de la mitad de gobernadores avalaron acuerdo'

El jefe del Ejecutivo federal agradeció al gobernador priista, Alejandro Tello, el respaldo al acuerdo electoral que propuso a los mandatarios estatales y a la jefa de gobierno para no intervenir en las elecciones próximas.

López Obrador aseguró que más de la mitad de los gobernadores han expresado su adhesión al pacto que convocó.

"Agradecer la confianza del gobernador de Zacatecas que se está adhiriendo al acuerdo que propuse en favor de la democracia. ¿Para qué es este acuerdo que debemos de suscribir, apoyar y hacer realidad todas las autoridades? Para que no se utilice el dinero del presupuesto en campañas políticas, el presupuesto es dinero del pueblo es de todos, no es de un partido.

"Todavía no tenemos una auténtica, una verdadera democracia, por eso hicimos esta convocatoria a los gobernadores y ya más de la mitad, hasta ahora, han expresado mediante escritos o en redes sociales que se adhieren a este acuerdo", afirmó.

Confía en aval de Senado a reforma eléctrica

El presidente confió en que el Senado de la República avalará la reforma eléctrica con la que se fortalecerá a la CFE frente a las empresas privadas.

"Está por discutirse la reforma a la Ley Eléctrica en el Senado, una reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados, falta la aprobación en el Senado que estoy seguro que se va a llevar a la práctica, se va a ejecutar, se va a aprobar.

"Porque es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. No se puede dar el mismo trato a Iberdrola que a la CFE", comentó.