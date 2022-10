Padecen estudiantes de medicina por falta de insumos médicos

Ciudad de México.- A Karla le pagan menos de 2 mil 500 pesos al mes como Médico Interno de Pregrado (MIP).

Siendo estudiante supera, con frecuencia, las ocho horas de trabajo al día en el hospital, lo que implicaría tener ya un trabajo.

Incluso, pone de su bolsillo para comprar material médico que, lamenta, es indispensable para su labor y escasea.

Ella no es la única, decenas de estudiantes de Medicina tienen que utilizar su beca en jeringas, guantes y hasta envases para muestras, con tal de aprender.

Sus quejas por las condiciones en que las aprenden han sido presentadas ante sus superiores en los nosocomios y autoridades escolares; en este caso, en el Instituto Politécnico Nacional, pero no se han eliminado.

"Pasamos más de 10, 15 horas en el hospital, lo hacemos porque amamos la carrera, queremos ser buenos médicos. Con las jornadas tan demandantes y las clases normales no nos queda tiempo para buscar un trabajo y claro que pasamos carencias. Pero la gente que en la pandemia decía que los doctores son 'héroes', se olvida de eso y piensan que tenemos que padecer las peores condiciones sin quejarnos", lamenta Karla.

La estudiante es una de las alumnas del IPN que, en los últimos días, han levantado la voz contra las carencias que se desarrollan en los hospitales, motivados por lo que consideran como una injusticia y criminalización en su contra: la detención de uno de sus compañeros.

Acusan a estudiante de robar insumos médicos

Fernando Villalobos fue detenido en el Hospital Regional "1° de Octubre" del ISSSTE y trasladado ante el Ministerio Público, acusado de robar insumos médicos.

El estudiante y sus compañeros internos aseguran que los materiales para tomar pruebas no salieron del hospital y, además, es una práctica común que porten este tipo de material, pues es lo mínimo que utilizan durante sus guardias.

Pese a las explicaciones ante las autoridades de Salud, el Médico Interno de Pregrado permaneció detenido dos días y sin acompañamiento o ayuda por parte de autoridades escolares o médicas, reclamaron sus familiares y compañeros.

El joven fue liberado, pero continuará bajo investigación pues, según confirmó el ISSSTE, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por robo.

"No revisan la mochila al llegar y ahí si no ven que, a veces, tenemos que llevar hasta jeringas y gasas si queremos trabajar, porque si no tenemos material y nos mandan a hacer algo, a nosotros nos regañan cuando eso es culpa del hospital", lamentó Valeria, MIP en el mismo nosocomio.

Ven debilidades en el sistema en cuanto a material

La doctora Graciela, quien realizó su internado en el Hospital "1° de Octubre", reclamó que las condiciones deficientes en nosocomios obligan a las y los estudiantes de Medicina a padecer física, emocional y económicamente con tal de realizar sus labores.

"Ese tipo de bolsitas son las que armamos todos, es una necesidad porque el sistema es una porquería, hemos puesto siempre de nuestro dinero para poder cubrir cosas tan básicas como gasas. Además ni siquiera cuentan con área de descanso y mucho menos dónde resguardar sus cosas dentro del hospital", dijo.

El doctor Carlos Sierra explicó que el caso de Fernando Villalobos refleja diversas debilidades y fallas del sistema de educación médica, como que los relegan a sólo tomar muestras, los obligan a buscar materiales, aún si eso implica gastar recursos económicos propios que no tienen y les limitan el contacto clínico supervisado.