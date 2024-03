Pactar con narco por paz, pide buscadora a candidatos

Ciudad de México.- Al considerar que no hay que temerle a los cárteles, sino tenerles respeto, y que ha habido avances al dialogar con ellos, la activista Cecilia Flores conminó a los candidatos a la Presidencia a pactar con grupos delincuenciales.

Al presentar su libro "Madre buscadora. Crónica de la desesperación" en el Museo Memoria y Tolerancia, colocó una manta larga que colgó de la mesa de los presentadores al templete, con la que pidió una tregua al narcotráfico.

Esta misma manta se observó en enero pasado en el Ángel de la Independencia, cuando la levantó para pedirles a los delincuentes piedad para las activistas y que no las maten ni amenacen.

"No queremos justicia ni cárcel, sólo arropar a quienes parimos y un lugar donde rezarles, queremos paz", se leía.

Este jueves lanzó críticas a la política presidencial en el actual sexenio de "abrazos no balazos" e indicó que son los propios criminales o integrantes de grupos armados los que les han dado pistas a sus medios de contacto para hallar cuerpos o fosas clandestinas.

"¿Por qué no ser ellos quienes hagan un pacto con los cárteles?, ¿por qué tenemos que ser nosotras las madres las que pactemos?, ¿por qué no los que tienen todo el poder y a los que se les da todo el apoyo?, porque ellos no pactan con los cárteles para que no los desaparezcan. Que si nuestros hijos con la muerte pagan la deuda, que los dejen en un lugar donde los podamos encontrar", expuso.

"Queremos encontrar a nuestros hijos y por eso luchamos todos los días, arriesgándonos a solicitarles a los cárteles cuando no debería ser así. Así que yo pido que a los nuevos postulantes para la Presidencia, pues que hagan pacto con los cárteles, que lo hemos hecho las madres buscadoras, los obispos y ¿por qué no ellos como autoridad?, que ellos tienen la autoridad de pactar con ellos. Yo creo que eso es lo que deberían de hacer, en lugar de estar hablando con sus dichos de 'abrazos no balazos'".

Asimismo, indicó que todas las mujeres y personas que se encuentran con pala y pico buscando ante la sospecha de cuerpos enterrados, suelen estar ahí porque perdieron a un ser querido.

Ellos, dijo, optaron por ese camino y han hallado muchos cuerpos aun sin recursos, decidiendo entre si comer o comprar gasolina, al afirmar que las autoridades tienen miedo de ir a zonas en las que el crimen opera.

"Hasta las autoridades le tienen miedo a los cárteles, '¿quién no te permite?' (les preguntó), 'pues ya sabe' (le contestaron). Imagínense, las autoridades les tienen miedo, nosotros no les tenemos miedo, pero respeto sí. Vivimos en un país de terror y el Gobierno no lo quiere reconocer. Ellos lo permitieron con sus apapachos no balazos (...) ahora saben quién manda y quién tiene el poder", apuntó.

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, indicó que en el libro se informa de los resultados de colectivo de 2019 a la fecha, periodo en el que, según datos de madres buscadoras, han localizado a más de 2 mil personas sin vida y aproximadamente 2 mil 700 con vida, rescatados en casas de seguridad, deambulando, etcétera.

"Ese es el reflejo de la CNDH que tenemos. No se habla (en el libro) ni una sola vez de la Fiscalía General de la República. No se habla más que en una nota de la Comisión Nacional de Búsqueda, se habla más de las comisiones estatales, no se habla una sola vez de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, miren qué lamentable situación", opinó.