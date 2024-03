Señala Tribunal errores de MP en caso de abuso a menor

Ciudad de México.- De acuerdo con el juez del Estado de México que absolvió al hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de 4 años, el Ministerio Público fue omiso en acreditar el delito.

Así lo aseguró Ernesto Sodi, magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Edomex.

El 15 de febrero, el juez Juan Manuel Alejandro Martínez absolvió al hombre, quien es tío de la víctima.

Sodi explicó que el juzgador concluyó que la Fiscalía de Justicia del Estado de México presentó una acusación básica y escueta, además de que las pruebas exhibidas no acreditaban la acusación.

"El Ministerio Público ofrece pruebas, pero estas pruebas, consideró el juez, que eran insuficientes", dijo Sodi a Reforma.

"También va a ver usted (en la sentencia) las pruebas que ofreció la defensa, donde desubica al probable autor de la conducta del lugar de donde ocurrieron los hechos; eso no significa que se niegue que ocurrió el hecho, eso significa que el Ministerio Público fue omiso en probar su teoría".

La resolución de Martínez provocó que el martes familiares de la víctima y asociaciones civiles bloquearan por cinco horas Periférico Norte, en Naucalpan.

"Lo que el juez determinó en su sentencia es que el Ministerio Público presentó una acusación muy básica, muy escueta, muy breve y no la acreditó", apuntó.

'Le creemos a la niña'

En la movilización del martes, Victoria Figueiras, madre de la menor, acusó al juzgador de absolver al imputado por el hecho de que la víctima no especificó el día, horario y el lugar donde ocurrió el ataque.

Sodi remarcó que fueron las deficiencias técnicas y de acusación por parte del Ministerio Público las que impidieron una sentencia condenatoria.

"El juez dijo que con las pruebas que usó el Ministerio Público y la teoría del caso que planteó el Ministerio Público, no se acredita el hecho, tal y como lo pide el Ministerio Público.

"Eso no significa que el hecho no haya ocurrido, eso no significa que la niña no esté diciendo la verdad, por supuesto que le creemos a la niña", apuntó.

Sentencia, a revisión Ayer, Figueiras apuntó que interpondrá una apelación en contra de la sentencia. Con ello, un Tribunal de Alzada revisará la resolución y determinará si esta debe ser modificada, revocada o confirmada.

Tras acudir a una reunión con integrantes del Tribunal de Justicia, Figueiras explicó que el Poder Judicial prometió que estudiará la apelación de manera neutral.

"Se están comprometiendo a llevar una apelación imparcial, en donde lo único que se está pidiendo es que haya transparencia", dijo.

Reprochan actuación

Activistas reprocharon que el Poder Judicial utilizó criterios aplicados en casos de adultos a fin de defender al juez que absolvió al presunto agresor.

Mariel Albarrán, abogada y activista, refirió que la constante en estos casos es la desestimación de los testimonios de las infancias.

Además, criticó la postura del Poder Judicial emitida el lunes, en la que se afirmó que no hubo medios de prueba para reconstruir cada hecho de la acusación. La activista subrayó que en estas investigaciones no siempre es posible cumplir con ello, pues los agresores actúan de forma oculta.

Cuestionó que se aplicaran cuatro periciales, pese a que debió ser solo una para no revictimizar a la menor.

Victoria Figueiras, madre de la menor, se reunió ayer con integrantes del Poder Judicial, quienes ofrecieron un proceso de apelación imparcial.