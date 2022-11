Ordena AMLO a SSPC desobedecer a jueces

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desobedecer los mandatos de los jueces, cuando se pretenda liberar a delincuentes en un "sabadazo".

En conferencia, el mandatario federal reveló que ya instruyó a los funcionarios para que contrargumenten las resoluciones de los juzgadores.

El tabasqueño pidió a la SSPC que responda por escrito a las órdenes de liberación, con el argumento de que ellos tienen "otros datos" sobre los cargos o procesos que se siguen contra el acusado y así evitar que salga de la cárcel.

"Ya les tengo dicho en la Secretaría de Seguridad Pública que, si se trata a todas luces de un hecho de corrupción, que aguanten, que envíen un escrito al juez, diciéndole: no puedo, porque yo tengo otros datos y ¡que se aguanten!", soltó.

Por ley, la SSPC tiene bajo su responsabilidad el sistema penitenciario federal y el control sobre la operación de las instalaciones carcelarias.

El Presidente acusó a los jueces de liberar a delincuentes en una práctica de "sabadazos", con la finalidad de que las autoridades no tengan margen para solicitar información sobre otros posibles cargos contra los acusados.

"Es decir: ¿Por qué le diste libertad a este delincuente? 'Ah, es que estaba mal integrada la averiguación'. Oye y ¿por qué ordenaste que se liberará a las 7 de la mañana del sábado? ¿por qué no lo hiciste el viernes a las 7 de la mañana o el lunes o el jueves? ¿por qué lo haces el sábado?", cuestionó.

"Porque no da tiempo de empezar a pedir información en estados sobre antecedentes penales, no da tiempo y además el juez: '24 horas, si no, atente a las consecuencias'".

Esta instrucción presidencial a la SSPC se suma a otra, anunciada esta misma semana, para que todos los jueces que incurran en esas prácticas sean denunciados ante el Consejo de la Judicatura Federal.

"Ahora estamos presentando denuncias a todos los jueces que se considera actúan en complicidad con la delincuencia y los denunciamos ante la Judicatura", informó AMLO el pasado martes.

En este marco, los informes semanales denominados Cero Impunidad, presentados en Palacio Nacional por el Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, ahora incluyen una sección para exhibir a los jueces "que ponen en riesgo la seguridad" y que "generan impunidad".

Este viernes, el presidente pidió a los jueces "que se aguanten", tras recordar que, cuando era jefe de Gobierno lo querían obligar a pagar mil 810 millones de pesos por una supuesta afectación al predio Paraje San Juan, que "no existió".

"Crearon las escrituras falsas, con notarios corruptos y fue avanzando el juicio y como había contubernio con el Gobierno, nunca se defendió el caso, hasta que llego a la Corte y ya me ordena: 'O paga o lo destituimos' Destitúyanme, pero no voy a pagar eso y se demostró que era un fraude. Estaban metidos ahí puro coyote", relató.