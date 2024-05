Le tira Sheinbaum a Xóchitl y reconoce a Máynez

Guerrero.- A una le tunde, al otro lo reconoce.

La candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, volvió a llamar corrupta a su contrincante del frente opositor, Xóchitl Gálvez.

Por el contrario, hizo un reconocimiento al candidato emecista Jorge Álvarez Maynez por defender su proyecto y no declinar, como solicitaron líderes de la Oposición.

Durante una conferencia en este destino turístico, Sheinbaum fue cuestionada sobre la expresión "corrupta" que usó para referirse a Gálvez en el debate del domingo.

"La llamamos corrupta porque es corrupta, y la mejor muestra son los contratos que ella acepta cada vez que ha sido funcionaria pública", sostuvo.

"En el primer debate mostré contratos de sus empresas cuando fue jefa delegacional de Miguel Hidalgo y después como senadora.

"En particular, como senadora, simularon una invitación restringida porque sus dos empresas participan en una invitación restringida, lo cual es ilegal".

Cuestionada si está a favor de que se investigue a Gálvez por presunta corrupción, Sheinbaum se limitó a decir que ella no le corresponde indagar, sino a las autoridades

"En todo caso le corresponde a las fiscalías, no me corresponde a mí, a mí lo que me corresponde como candidata de nuestro movimiento y próxima Presidenta pues es denunciar en este momento lo que representa esa opción política", abundó.

"Por eso siempre decimos a la gente: sólo hay dos opciones, transformación o corrupción, no hay otra".

Sheinbaum también fue cuestionada sobre el planteamiento que líderes de la Oposición le hicieron a Máynez para que renuncie la candidatura.

La ex jefa de Gobierno hizo un reconocimiento a la "actitud" del emecista, quien respondió a los líderes del PAN y el PRD que mejor Gálvez decline por él.

"Reconozco la actitud que ha tomado Álvarez Maynez porque está defendiendo su proyecto y además, pues lo que dijo ¿no?, respecto a los candidatos plurinominales impresentables", dijo.

"Y a los presidentes de los partidos, porque creo que fue su respuesta a los presidentes de los partidos", añadió.

La candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" reiteró que ganó el debate y que le lleva entre 20 y 30 puntos de ventaja a Gálvez.

-¿La descolocaron los ataques de Gálvez durante el debate?, le preguntaron.

"Ganamos el debate, totalmente ganamos el debate. Hablamos principalmente de los logros de la 4T. Todo lo demás, pues ya es interpretación individual", respondió.

[[¡Y carga contra el Instituto Electoral de la CDMX

En otro tema, Sheinbaum acusó al Instituto Electoral de la CDMX de coartar la libertad de expresión al prohibir el término "cártel inmobiliario" .

Deslizó incluso que el órgano electoral capitalino está "orientado" hacia el candidato del frente opositor, Santiago Taboada.

"Es atípica (la resolución del Instituto), es coartar la libertad de expresión. Es una orientación del Instituto Electoral de la CDMX a un candidato", sostuvo.

"No está actuando de manera imparcial. Es totalmente parcial la actuación del Instituto Electoral".