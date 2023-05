Ofrece Delgado a 'corcholatas' convocatoria en junio

Ciudad de México.- Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ofreció a tres de los cuatro aspirantes presidenciales, emitir la convocatoria para el proceso interno en la segunda semana de junio.

En encuentros privados con Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, Delgado planteó la posibilidad de concretar una reunión los días 8 y 10 de junio, para delinear los términos de la convocatoria, que quedará lista antes del 15 de junio.

Además, ante la previsión de que se registren más de cuatro aspirantes, adelantó que el Consejo Nacional revisará la lista, aplicará un "filtro" y determinará los perfiles de quienes podrán participar en una primera encuesta.

Ese sondeo de opinión podría realizarse entre julio y agosto, con la intención de identificar quién tiene mayor reconocimiento y confianza entre la ciudadanía.

El ejercicio estará a cargo de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, pero también de dos o tres encuestadoras privadas, que realizarán las mismas preguntas, con la finalidad de dar certeza al resultado.

El levantamiento de la segunda encuesta está programado para realizarse entre septiembre y octubre.

El calendario está diseñado en función de lo que establece el marco legal, ya que hasta la tercera semana de noviembre iniciarán precampañas del proceso constitucional.

Como ha ocurrido en otros procesos de selección, quien resulte ganador o ganadora en las encuestas asumirá el cargo de "Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T".

Delgado ha expresado sus reservas sobre la necesidad de que los aspirantes presidenciales renuncien a sus cargos públicos de manera anticipada.

Según el dirigente, una salida adelantada podría generar un riesgo de acusaciones sobre actos anticipados de campaña.

¿Y Marcelo?

Hasta el momento, el líder morenista sólo ha conseguido reunirse con Sheinbaum, López y Monreal, pero no con Marcelo Ebrard, quien ha argumentado problemas de agenda para recibirlo.

El encuentro no ha podido concretarse, a pesar de que el canciller ha sido el aspirante que más ha presionado a la dirigencia nacional para definir las reglas.

El equipo del secretario de Relaciones Exteriores sostiene que la agenda del funcionario "está al tope".

"A mí no me han dado siquiera respuesta, lo cual me parece increíble. Entonces ya que cada quien vaya tomando sus decisiones.

"(El presidente pidió) que tengamos unidad y que cada quien asuma su responsabilidad y activismo. De manera que, como lo entendemos, es que entramos a una etapa distinta en la contienda, y que cada quien tome sus decisiones, por lo pronto quienes quieran participar de manera plena en el proceso tendrán que irse separando de sus cargos", reclamó Ebrard en días pasados.

'No coman ansias'

Entrevistada en Puebla, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México pidió a sus correligionarios "no comer ansias" para la definición de 2024.

Consideró que la prioridad es mantener la unidad.

¿Primero las elecciones locales y después el 2024?

"Así es, para todo hay tiempo, no hay que comer ansias y sobre todo, guardad la unidad, lo más importante es el proyecto y estar con el presidente", dijo.

¿Ve confusiones de riesgo de división?

"Ninguna, ninguna, ninguna. Ya dije que la favorita es la 4T", agregó.

En el mismo sentido, el secretario de Gobernación, pidió esperar los tiempos de Morena y también los legales.

"Hay que respetar los tiempos, yo respeto", expresó.

¿Qué le diría a quienes piden que ya hay que definir?

"Paciencia y prudencia", respondió.

Entrevistado por separado, Monreal confirmó que, pasando las elecciones de los estados de México y Coahuila, los aspirantes se reunirán con Delgado para afinar el contenido de la convocatoria.

Además, coincidió con Sheinbaum, en el sentido de que la prioridad es mantener la unidad.

"En un mes nos vamos a reunir para fijar las reglas de la etapa de la convocatoria", expresó.

"Este es un momento clave para mantener la unidad y la cohesión, cualquier fisura nos puede generar desacuerdos y debemos privilegiar la unidad, el País y el proyecto de nación".