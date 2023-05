Descartan periodo extraordinario para completar INAI

Ciudad de México.- Los presidentes de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, y del Senado, Alejandro Armenta, informaron que aún no hay acuerdos o pláticas para llevar a cabo un periodo extraordinario para la designación de los comisionados del INAI.

En conferencia conjunta en el Senado, señalaron que sin bien aún no hay un acuerdo, tampoco habría un obstáculo insuperable que impidiera realizar la convocatoria a un periodo extraordinario.

"Hasta el momento, yo reitero, no hay ninguna conversación en el sentido de convocar a un periodo extraordinario, no la hay. Tampoco habría algún obstáculo insuperable para que no lo hubiera, salvo el cumplimiento del reglamento y de las dos terceras partes de la votación", dijo el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.

Armenta indicó que desconoce si la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta ya recibió la notificación de la suspensión provisional otorgada por el Poder Judicial, pero aseguró que la Mesa Directiva actuará en cuando tenga alguna competencia.

Ayer, una jueza federal concedió una suspensión provisional para que la Jucopo del Senado someta al pleno la designación del sustituto de Javier Acuña, quien concluyó su periodo como comisionado del INAI el 1 de abril pasado.

La jueza también dio un plazo de 48 horas para que la Junta acredite que cumplió con la suspensión definitiva otorgada desde el 3 de marzo pasado, la cual ordenó llenar las otras dos vacantes del Instituto.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, informó que ya están litigando en el Poder Judicial que la suspensión otorgada se amplíe y vincule al órgano legislativo.

"Yo espero una actitud distinta de ustedes, compañeras legisladoras y legisladores de la Comisión Permanente, para que a la hora de que el Poder Judicial asuma su papel y amplíe y vincule a la Comisión Permanente en la suspensión que tenemos litigando en el Poder Judicial, hagan suya esa competencia y se convoque al Senado de la República a una sesión extraordinaria y se nombre a los comisionados del INAI", indicó.

El Senador dijo que con ello se evitarán pretextos para no convocar a un extraordinario y que el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal siga haciendo triquiñuelas y continúe engañando a las y los senadores.

"Lo que hizo Monreal, el senador Monreal fue, en este caso, una marranada legislativa para no nombrar al INAI y se provocó todo el tema del cambio de sede por no nombrar al INAI.

"No a la suciedad, no al Gobierno en lo oscurito, sí a la rendición de cuentas, sí a la fiscalización, sí al derecho al saber y sí a proteger datos personales", demandó.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, llamó a sus pares a seguir empujando que el Gobierno federal reviva el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que el Senado nombre a los comisionados del INAI que faltan para que el organismo garante de la transparencia pueda sesionar.

Álvarez Máynez reiteró que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar las reformas que fueron avaladas al vapor. Señaló que el Máximo Tribunal es el contrapeso que existe y por eso los ataques a su presidenta Norma Piña.

"Vamos a hacer valer todas las violaciones al proceso legislativo. Tenía que haber discusión, tenía que haber certeza, pero esa sesión los va a retratar por el resto de sus vidas como lo que son: legislando en un patio, al vapor, perpetrando lo que juraron desterrar de este país, pareciéndose a lo que siempre criticaron", lamentó.

La senadora de Morena, Maribel Villegas, argumentó que su bancada cumplió con el compromiso de votar a un comisionado del INAI y culpó a la oposición de reventar el acuerdo, al querer imponer a su candidato.

Lo anterior a pesar de que el acuerdo era votar al aspirante que había resultado mejor calificado e incluso la oposición aceptó darle su voto al candidato que Morena pusiera sobre la mesa.