'Nos vetó Obrador y nos despidieron', afirman exempleados de farmacéutica

Ciudad de México.- Fue el 8 de abril de 2019 cuando Andrés Manuel López Obrador ordenó vetar a Grupo Fármacos Especializados, una de las tres farmacéuticas preferidas en el sexenio anterior, la que recibió 106 mil millones de pesos.

"Hasta que no se aclare si hubo influyentismo y corrupción", dijo el presidente.

El viernes, medio centenar de trabajadores hicieron fila afuera de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) para ser liquidados.

"Nos vetó Obrador, quebró Grupo Fármacos y nos despidieron a todos", resumió una mujer de sudadera gris recargada en la rejilla verde limón del edificio de la Colonia Doctores.

Sobre la calle Agustín Andrade hacían fila exchoferes, ayudantes, administrativos. Traían cubrebocas y calculaban que en total fueron unos 2 mil los despedidos, la mayor parte de las oficinas y bodegas de Lago de Guadalupe, en Tlalnepantla.

"Nada más que nos están llamando por cita", decían.

Por la pandemia del Covid-19 que ese día superó los 16 mil muertos desde marzo, las oficinas sólo atienden acuerdos entre patrones y despedidos. Sin demandas. En las rejas de la JLCA, hay avisos de que sólo se atienden 20 convenios por día. Se agenda por teléfono con 24 horas de anticipación.

El viernes pasado, el IMSS confirmó que entre abril y mayo, un millón de mexicanos perdieron sus empleos formales.

"Si antes llevabas un despido al día, ahora llevas 15 o 20", ejemplificó una abogada que esperaba a su cliente.

Los exempleados de Grupo Fármacos decían que citaron a las diez, ya eran las doce y adentro apenas estaban atendiendo a los de las ocho.

La mayoría no estaba al tanto de que el dueño de la empresa, Francisco Pérez Fayad, fue uno de los invitados la boda de la hija de Juan Collado, el abogado de Peña Nieto. Una exhibición del derroche de la clase gobernante del anterior sexenio, que enfureció al actual.

Aunque la empresa todavía recibió contratos en el Gobierno de López Obrador, a inicios de mayo se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera investigaba sus cuentas en otros países. Por esas fechas, también se informó que simulaba su cierre.

"Ahora sí que eso ya no nos corresponde a nosotros. Nada más nos dijeron 'ya estuvo', y ya estuvo", respondió uno de ellos. Sus compañeros dijeron que llevaban unos 10 años, otros 15. "Entre 22 y 23 años", concluyó otro. "Nos dijeron que se acabó, que cerró y ahora a buscar otra cosa", añadió alguien más. Del otro lado de la calle, los esperaban sus familiares. Antes de entrar a firmar sus finiquitos, les dieron gel antibacterial.

A pesar del millón de despidos, la entrada a la Junta Local estaba despejada, salvo por lo ex empleados de Grupo Fármacos. No dejaban de llegar, sin embargo, solitarios, nerviosos y confundidos, otros desempleados.

"A mí en marzo me dieron cita de mi demanda para hoy, 12 de junio, y ahorita me dicen que se pospuso para a ver cuándo", dijo una mujer que fue despedida en febrero, sin liquidación por sus 13 años de servicio en una farmacia de Pantitlán. Traía cubrebocas negro de Mario Bros con estrellitas y todavía estaba dolida. "Nos llamaron por el pretexto de que nos iban a cambiar la credencial y ahí nos despidieron", dijo.

"Yo todavía trabajé la última semana y no me la pagaron, por eso es lo que yo estoy ahorita peleando. Me avisaron el viernes que se les había pasado que yo desde el lunes ya no pertenecía esa empresa", se quejó otra mujer que ya consiguió trabajo de limpieza en un Hospital.

Pasadas las dos de la tarde, los de Grupo Fármacos comenzaron a salir con sus hojas blancas foliadas, engrapadas, recién impresas, enrolladas. Golpeaban sus manos con ese tubo de papel y decían "Ya estuvo", "Se acabó" y se iban caminando. Los más pacientes comentaban que iban a buscar trabajo en lo mismo. Lo malo es que por ahora todo está cerrado y hasta en el Gobierno están despidiendo.

"Se están yendo contra sindicalizados. No es posible que digan que no hay presupuesto y contraten a dos directores y despidan a 20 operativos", acusó una litigante de despidos del Gobierno cuando salió del edificio. El que paga todo es el trabajador de abajo", insistió.

Unas calles más allá, en Doctor Balmis 180, en las oficinas de Grupo Fármacos en la Ciudad, en una recepción llena de sofás y sillones, la encargada dijo que no estaba enterada que la empresa hubiera quebrado.