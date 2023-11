Nos está trampeando AMLO con terna: Germán Martínez

Ciudad de México.- El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está "trampeando" al Senado, pues María Estela Ríos, una de sus tres candidatas a la Corte, no cumple con uno de los requisitos para ser propuesta.

"No veo una terna, sino un dueto. María Estela Ríos no cumple, individualmente (con los requisitos), pues es una subordinada" del Poder Ejecutivo. Es una Secretaria de Estado. Entonces, el Ejecutivo no mandó una terna, mandó un dueto", recalcó.

En sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia, previo a las comparecencias de Bertha Alcalde, Lenia Batres y Ríos, el legislador argumentó que la Consejera Jurídica de la Presidencia no puede participar, pues tiene estatus de Secretaria de Estado.

De acuerdo con la Constitución, enfatizó Martínez, uno de los requisitos es no haber sido Secretario de Estado un año antes, por lo que propuso rechazar la terna incluso antes de las comparecencias y del proceso de elegibilidad e idoneidad.

"Yo insistiría que esta comisión se pronuncie sobre si existe terna o no porque la obligación del Ejecutivo es nombrar una terna. Creo con toda sinceridad que aquí no hay terna. Nos está trampeando el Presidente. Aquí hay una persona que viola la ley. Ella es parte y ahora quiere ser juez", manifestó.

"Es de una impudicia jurídica presentar a una persona así. No me pronuncio todavía sobre sus capacidades o conflicto de interés, o todas las cosas de las que se tendría que excusar. No lo hago, (pero) nos está trampeando el Presidente mandando a una que no cumple".

Martínez preguntó a los integrantes de la Comisión de Justicia si se va dejar participar y se le va dar "carta de bienvenida" a una persona que no cumple con la ley.

Al reclamo del legislador se sumó el panista Damián Zepeda.

Sin embargo, senadores de Morena, como Lucía Trasviña, abogaron porque Ríos y las otras dos candidatas comparezcan, y que las consideraciones sobre la idoneidad de las aspirantes se expongan más adelante, durante el procedimiento legislativo para cubrir la vacante.

La moción propuesta por Martínez no prosperó, por lo que se dio paso a la etapa de comparecencias, que inició a las 13:00 horas con la exposición inicial de Bertha María Alcalde Luján.