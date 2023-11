Achaca a Astudillo agresión y dice que CNTE es conservadora

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador tildó de "conservadores" a los maestros de la CNTE que le impidieron ayer llegar a inaugurar el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en Tlapa y dijo que estos "provocadores" están vinculados al ex Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.

"Ayer, por ejemplo, que un grupo de maestros no permitió que asistiera a la inauguración del Centro de Terapias. No iban con el propósito de hacer un planteamiento en busca de justicia, no, iban a provocar porque están muy desesperados. Y me pueden decir 'es que son de izquierda'... yo creo que no, son conservadores", comentó López Obrador.

"He luchado por causas justas, lo que hizo Gandhi, Mandela y Luther King. Llevamos años evadiendo a provocadores, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no poner en riesgo la vida de los demás. (Estos maestros de ayer) están vinculados al que fue Gobernador de Guerrero (Héctor Astudillo) y al Presidente municipal, y sostienen que no estamos haciendo nada, entre otros, porque seguramente el señor Astudillo quiere ser candidato a senador o algo por el estilo. Imagínense: voy y hay una agresión".

Ayer, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon la puerta principal del CRIT e intentaron dar portazo.

El CRIT de la región de La Montaña tuvo que ser inaugurado con dos horas y media de retraso, y sin la presencia del Presidente.

La principal demanda de los maestros era una mesa de trabajo con el Mandatario federal y la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para que atiendan sus prerrogativas laborales.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, López Obrador dijo que a los maestros extremistas los respeta, pero consideró que no están a favor de la transformación del País.

"Sí, es que los extremos se tocan, los extremistas los respeto, pero creo que no están a favor de la transformación", declaró.

El titular del Ejecutivo federal consideró que su Gobierno aún mantiene diálogo con la CNTE; sin embargo, lamentó la existencia de "grupos del conservadurismo" a su interior que sólo buscan provocar.

"Sí, con todos (hay diálogo), además no generalizar porque hay grupos con el conservadurismo. Es como aquí que vienen encapuchados, con sopletes y marros", añadió.