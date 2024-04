No vaya a ser que narco puso anuncios de Sheinbaum.- Gálvez

Veracruz.- Los presuntos acarreos a favor de la morenista Claudia Sheinbaum, así como el financiamiento de sus espectaculares, deben ser investigados por el Instituto Nacional Electoral (INE), exigió Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN-PRI-PRD.

En conferencia de prensa, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México deslizó que no vaya a resultar que el crimen organizado es quien paga la campaña de su opositora en la contienda.

"Ella dice que no sabe quién puso los espectaculares, pues que el INE investigue, no vaya a ser el narcotráfico. En una de esas, si no sabe quién los puso, o dinero público, porque no se ponen por obra del Espíritu Santo", acusó.

Gálvez recordó que durante la interna de Morena, el ex canciller Marcelo Ebrard aseguró que se utilizó a los Servidores de la Nación y se usaron recursos públicos de la Secretaría del Bienestar para favorecer a la ex Jefa del Gobierno de la Ciudad de México.

"Todo México ve el acarreo que hacen con millones de pesos. Dice (Sheinbaum) que no sabe de dónde salieron los miles de espectaculares que puso en su pre-pre-pre-campaña. El propio Marcelo Ebrard denunció que usaban dinero de la Secretaría del Bienestar, no lo digo yo, lo dijo Marcelo Ebrard", enfatizó.

Gálvez, quien fue acusada por Morena ante el INE por usar el logotipo del Instituto en una propuesta de espectaculares para que el órgano electoral hiciera una campaña para evitar el uso de los programas sociales, dijo que aceptará la sanción en caso de que resuelva que tiene alguna responsabilidad.

"Yo aceptaré la sanción por haber usado el logo de manera virtual, pero más bien deberían de investigar el uso de los programas sociales a favor de una candidata, eso sí deberían de investigar, porque lo mío, pues fue una imagen, pero yo creo que es mucho más ofensivo que la candidata de enfrente esté usando de manera reiterada los recursos públicos", indicó.

En caso de llegar a la Presidencia de la República, Gálvez anunció que desaparecerá a los Servidores de la Nación, pues sólo han sido utilizados con propósitos electorales.

Acompañada del candidato de la coalición a la gubernatura de Veracruz, José Yunes Zorrilla, Gálvez acusó a la candidata oficialista al Gobierno del Estado, Rocío Nahle (Morena), de incompetente y de corrupción.

Nahle, dijo, solo tenía un encargo presidencial: construir la Refinería de Dos Bocas, sin embargo, en lugar de hacerlo con 8 mil millones de dólares, como prometió, ha gastado 20 mil millones de dólares, y el complejo no ha refinado un solo litro de petróleo.

En su eventual Presidencia, advirtió, investigará los actos de corrupción cometidos no sólo por Nahle sino también los de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios.

"La corrupción se debe castigar, la de Ana Gabriela Guevara, la de los hijos de Manuel Bartlett, la de Nacho Valle con Segalmex, el de la casa Gris, o sea, todas estas cosas que yo ya denuncié", señaló.