Universidades del Bienestar, fraude para nuevas generaciones: Xóchitl

Boca del Río, México.- Ante jóvenes militantes y simpatizantes de los partidos que conforman la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez aseguró que las Universidades del Bienestar han sido un fraude.

La candidata opositora a la Presidencia de la República indicó que el proyecto impulsado por la actual Administración no logró incorporar a más jóvenes a la educación universitaria.

"Estas universidades del Bienestar han sido un fraude para los jóvenes, eran una buena intención, pero si no les das presupuesto, si no les das los suficientes elementos académicos, pues estas universidades no pudieron ser", dijo.

En lugar de malgastar el dinero, propuso, se deben impulsar las universidades ya existentes como la veracruzana.

Además, expuso, en su Gobierno también fortalecería la ciencia y la tecnología y regresaría las becas para estudiar en el extranjero que otorgaba el Conahcyt.

"Ahí enfrente hay una disque científica que no hizo nada cuando cancelaron las becas del Conahcyt, que no hizo nada cuando desapareció la Conabio, que no hizo nada con la ley de ciencia y tecnología, que es una ley que retrocedió. Nosotros sí le vamos a apostar a la ciencia y la tecnología y sí le vamos a apostar a la educación", señaló.

Promete Xóchitl centros de mando en carreteras

Tras considerar que la seguridad en las carreteras es una desgracia, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN-PRI-PRD, aseguró una forma de contrarrestar la problemática es instalar centros de mando en las vías.

En conferencia de prensa, ofreció garantizar seguridad para usuarios a través de este establecimiento de Centros de Comando y Control.

"La seguridad de las carreteras es una tragedia, ya nadie quiere ir de Veracruz a Puebla por el miedo a ser asaltados. Llama la atención cómo asaltan los tráilers, en una hora asaltan dos tráilers en una (misma) carretera, lo ve todo México menos la policía", indicó.

"Necesitamos que haya centros de mando sobre las carreteras para que se pueda conectar en tiempo real a través de internet o de antenas sobre las carreteras. Es imposible tener a policías en todas las carreteras, pero sí tenerlos en lugares estratégicos".

La actual Administración, acusó, sacó a la Policía Federal de la vigilancia de las carreteras, por eso los delincuentes se han adueñado de ellas.

"Hace unos días estuve en Campeche y un señor se me acercó llorando y me dijo: 'tengo dos hijos que son conductores de tráilers y vivo angustiado que los maten'", contó.