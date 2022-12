No queremos prohibir glifosato sin tener alternativa: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que siguen analizando tema del glifosato, pues no quiere que se prohíba sin antes tener una alternativa.

"Estamos viendo eso, lo del grifosato, no queremos que se prohíba y que no haya una opción, una alternativa, porque quienes defienden lo del glifosato sostienen que en el mundo no hay todavía algo que lo sustituya, desde luego, que no sea dañino", dijo en conferencia mañanera.

"Se está haciendo un análisis, se sabe y es cierto que hace daño a la salud, eso se sabe, pero no hay como sustituirlo y estamos hablando de la producción de alimentos, entonces se estableció un decreto, emitió un decreto para limitar el volumen utilizado y eso se está cumpliendo y el propósito es que cada año se vaya limitando más".

Comentó que el Conacyt también evalúa opciones de químicos que se puedan utilizar y que no sean dañinos para la salud.

"Si es mucho el daño a la salud y no encontramos opciones o alternativas, pues se prohíbe, pero estamos en eso, estamos buscando opciones, desde herbicidas, vamos a decir no químicos, hasta el uso del machete y de la pala, para limpiar hierba en vez de desaparecerla con bombas de aspersión, estamos en eso, ya vamos a dar una respuesta", apuntó.

La discusión en el Senado relacionada con la regulación del glifosato, el herbicida más usado en el mundo, fue frenada el mes pasado.

El dictamen proponía la eliminación, de manera progresiva, de ese herbicida, el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica como probable carcinógeno para humanos.