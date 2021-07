No me importa lo que piense la mayoría: AMLO

Ciudad de México– El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a quienes se oponen al regreso a clases presenciales por la tercera ola de Covid, y reiteró que él ve indispensable reanudarlas por el bien de los niños.

“Hay como una postura a que no haya clases, no sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada, por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales”, aseveró.

“Vi hace dos o tres días una encuesta, claro, hay que ver sobre la veracidad en las redes sociales, o alguien me dio una encuesta, creo que tú (Jesús Ramírez) me hiciste llegar una encuesta en donde la mayoría dice ‘no’ al regreso a clases. ¿Qué es eso?”.

López Obrador acusó que sus adversarios ya empezaron a hacer campaña en contra del regreso a las aulas, también con el argumento de que las escuelas están abandonadas.

“Ya van a empezar a decir de ‘¡qué barbaridad!, ¡cómo van a regresar, si las escuelas están abandonadas!’”, dijo.

“Pues sí, porque llevan mucho tiempo cerradas, (pero) se trata de una labor fundamental, es la educación.

¿Vamos a estar hablando de la importancia de la educación sólo en el discurso, puro rollo, de manera demagógica y no vamos a actuar de manera consecuente?”.

En la conferencia mañanera, el mandatario cuestionó los argumentos de quienes dicen que no se debe regresar a las aulas porque los niños no están vacunados, pues afirmó que esto aplicaría para todo el mundo.

“Vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, que es porque no están vacunados los niños. En el mundo no están vacunados los niños y México, con Bangladesh, es el país que lleva más tiempo con las escuelas cerradas”, indicó.

“No importa que la mayoría esté pensando en no regresar, yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes, por el bien de los estudiantes, por el bien de los padres de familia, por el bien de todos, por el bien de la educación, por el bien del desarrollo del país”.