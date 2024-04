No hay de qué preocuparse, dice Monreal sobre retén

Ciudad de México.- Ricardo Monreal, coordinador de Enlace Territorial en la campaña de Claudia Sheinbaum, descartó que haya algo de qué preocuparse, después de que la candidata presidencial fue detenida por encapuchados en Motozintla, Chiapas.

"¡Nada! No, no hay de qué preocuparse. Repito: era un grupo de jóvenes, se veía que eran lugareños por la forma de vestir, sólo la capucha", aseguró Monreal.

El senador relató que estuvo en el lugar de los hechos debido a que acompañó a la aspirante en su recorrido de dos días por la entidad, y calificó lo ocurrido como un "incidente".

"Eso fue del camino de Comitán a Motozintla, y había un grupo; iba yo en el vehículo, un grupo como de 10, 12, 14 personas encapuchados, con pasamontañas, pero sin armas; estaban a un lado", dijo.

El morenista aseguró que el recibimiento a la candidata presidencial fue respetuoso, no sólo en los poblados que visitó sino de los encapuchados, quienes le pidieron atender a los pueblos de la montaña.

"A la doctora le recibieron más de 20 poblados en estos dos días que no estaban contemplados en su gira, y a todos los atendió amablemente, todos estaban recibiéndola con respeto, incluso ellos, estos 12 o 14 personas que tenían capucha, o un cubrebocas. Le dijeron: 'le pedimos que atiendan los pueblos de La Montaña; no descuiden La Montaña; volteen a La Montaña', algo así", señaló.

Monreal dijo que el incidente duró sólo unos segundos, pero en ningún momento los encapuchados tuvieron una actitud hostil.

"No fueron más de segundos. ¡Ya! Caminó; no tenían armas, no estaban en plan hostil, no pararon la caravana donde iba ella. Ella, normalmente viaja en un vehículo compacto, no blindado, y no llevaba exceso de seguridad ni nada", afirmó.