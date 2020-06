No habrá acuerdos con delincuencia organizada: AMLO

Especial

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no le declararán la guerra a nadie, pero que no habrá ningún acuerdo con el crimen organizado.

"Que quede claro: nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie. Nosotros no vamos a usar esas balandronadas, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres, pero sí vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada", sostuvo.

En un mensaje en video, un día después del atentando contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, López Obrador dijo que hay una frontera entre el Gobierno y la delincuencia.

"Tenemos miedo porque somos seres humanos, nada más que hay una diferencia importante: no somos cobardes, entonces vamos hacia delante, a que podamos conseguir la paz y la tranquilidad con justicia con rectitud, llamando a todos a que nos portemos bien para lograr una sociedad mejor".

El presidente reconoció que ha sido una semana muy difícil con la pandemia del coronavirus, que el viernes llegó a 25 mil 779 muertos, con el sismo del martes y luego el atentando.

"No sólo seguimos padeciendo por la pandemia, que afortunadamente va bajando; poco, pero va bajando", dijo.

López Obrador lamentó la muerte de las 10 personas en el sismo y de tres en el ataque al Secretario de Seguridad capitalino en las Lomas de Chapultepec presuntamente por el Cártel del Jalisco, no obstante, dijo, esta adversidad lo anima a seguir adelante.

Aseveró que su Gobierno trabaja en la prevención, tanto en la revisión del funcionamiento de las alarmas antisísmicas como en el apoyo a los jóvenes para que no los atrape al delincuencia y en el trabajo de inteligencia que, sostuvo, sirvió para alertar al mando de la CDMX, quien sólo salió herido.

"Se sabía que había esta intención (de un atentado) y se informó, se advirtió al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y por eso traía un vehículo más resistente para enfrentar cualquier agresión, y él también andaba más atento, precavido y traía apoyo", expresó.