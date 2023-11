No es definitivo siglado en Morena, dice Delgado

Ciudad de México.- La lista siglada con los 300 distritos y las 32 fórmulas al Senado que incluía a Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde no son una decisión definitiva, aseguró Mario Delgado, dirigente nacional morenista.

En dicha lista se incluía la repartición entre hombres y mujeres, sin embargo, Delgado afirmó que el siglado final será determinado por el partido al que pertenezca el candidato o candidata que resulte de las encuestas.

"No quiere decir que los siglados actuales, los que se entregaron ante el INE y que están en el convenio, no quiere decir que son cuotas, que si la primera fórmula de mayoría al Senado en Aguascalientes se sigló para el Verde y la segunda para Morena, no quiere decir que el Verde va a poner ahí un candidato y que Morena va a poner una candidata. O que si en el distrito 13 de Huehuetán en Chiapas, se sigló para morenistas y va a poner ahí Morena, no sabemos todavía las encuestas. Entonces, que no haya confusión, que no piensen que ya hubo una repartición, no va a ser así.

"Ya que terminemos de hacer las encuestas, ya que tengamos definidos los 300 mejores hombres o mujeres, los 150 hombres y 150 mujeres que irán a competir a las diputaciones federales. Y los 32 hombres y 32 mujeres que van encabezar las fórmulas de mayoría relativa al Senado de la República, entonces vamos a acomodar los siglados que serán definitivos. Es decir, ya que conozcamos a qué partido pertenecen los candidatos y candidatas".

Agregó que los siglados presentados en los convenios de coalición ante el INE y que han circulado por todo el país, son siglados preliminares.

Dijo que era importante que tanto el PT como los pevemistas tuvieran claridad respecto a la manera en la que se realizará el proceso de elección.

"Esta alianza está cimentada en principios, en valores y el gran objetivo de lograr la mayoría en el Congreso de la Unión. Por eso vamos a encuestar. Los 300 distritos se decidirán por encuestas; las 32 fórmulas de hombres al Senado por encuesta; las 32 fórmulas al Senado de mujeres, por encuestas.

Aseguró que el listado es preliminar y no tiene relación con lo que ocurrirá una vez que se lleven a cabo las encuestas.

Los cambios, informó Delgado, podrán hacerse hasta el día que arranquen las campañas electorales.