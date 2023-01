'No conozco a Valls ni me meto en el TFJA'

Ciudad de México— Andrés Manuel López Obrador aseguró que no conoce al Magistrado Guillermo Valls, electo ayer como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para los siguientes tres años.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que no se mete con el TFJA.

PUBLICIDAD

"Ningún problema, nada, no conozco a licenciado y no me meto yo en eso y no somos iguales, eso es lo que no van a entender, porque no les conviene, nuestros adversarios, si tenemos autoridad moral, vamos a tener autoridad política, hay otras maneras de decirlo, pero no tiene caso", dijo.

Valls, de 49 años, obtuvo nueve votos en la primera ronda de la elección en la Sala Superior, y derrotó a Luz María Anaya, que tuvo cuatro y se perfilaba como la apuesta del Gobierno federal para el cargo; y a Julián Olivas, que solo obtuvo dos.

De los tres candidatos, Anaya era la única nominada al TFJA por López Obrador en 2021.

Valls, nominado por el Presidente Enrique Peña Nieto en 2016, es hijo de Sergio Valls, quien fue Ministro de la Suprema Corte hasta su muerte en 2014.

Antes de llegar al Tribunal, Guillermo Valls fue Administrador General de Servicios al Contribuyente del SAT, Coordinador de Asuntos Internacionales de la PGR y Contralor Interno en el INAI.

A finales de 2022, el Poder Ejecutivo impulsó una reforma a la Ley Orgánica del TFJA con la que se pretendía eliminar el candado que impide a integrantes de la Tercera Sección de la Sala Superior contender por la Presidencia.

Múltiples voces criticaron esta reforma, que en apariencia buscaba favorecer a Natalia Téllez, Magistrada designada por López Obrador, especializada en responsabilidades administrativas y todo lo relativo al Sistema Anticorrupción.

Aunque la reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados, no tuvo el trámite fast track en el Senado y Téllez no pudo participar como candidata.

El TFJA es un órgano autónomo que tramita juicios contenciosos contra múltiples autoridades federales en materias fiscal y administrativa. La cuantía de los casos que revisó solo en 2022 ascendió a 792 mil millones de pesos.