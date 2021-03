Niega AMLO aplicación de vacunas chinas ‘mal refrigeradas’

Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— Luego que los Gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas se unieron para rechazar las vacunas chinas Sinovac con las que supuestamente se rompió la cadena de frío para preservarlas, Andrés Manuel López Obrador aseguró que se hizo un análisis y, como no hubo problema, se aplicaron.

"Bueno, a reserva de que lo informen en la tarde, les adelanto que no hubo ningún desperdicio ni llegaron en mal estado las vacunas".

"No fue así, ni en Nuevo León ni en otros estados. Se pensó que las vacunas no tenían la refrigeración suficientes, se hizo la prueba, el análisis, resultó que no había ningún problema y se aplicaron", dijo el presidente.

El martes, la Ssa afirmó que el fabricante les indicó que sus vacunas pueden resistir 14 días a 25 grados centígrados, y cinco días hasta a 37 grados, pero el secretario de Salud de NL, Manuel de la O, dijo que no confía en las 4 mil 860 dosis que venían a una temperatura de 12 grados, y que llegaron a registrar hasta 16 grados al momento de la recepción.

El mandatario federal también se refirió al fallecimiento de una mujer de 75 años de edad murió después de haber recibido la vacuna de Sinovac contra Covid-19 en el municipio de Metepec, Hidalgo.

"Ayer también hubo un caso lamentable de una señora en Hidalgo que falleció, después de que se le aplicó la vacuna, un tiempo después, y de inmediato ¿no? Se relacionó el tema con la vacuna. Ya se están haciendo todos los estudios con especialistas y al parecer no hay relación entre la vacuna y el lamentable fallecimiento de la señora".

"Sin embargo, le dan vuelo en los medios, no en todos desde luego, yo creo que nunca había habido tanto amarillismo en los medios como ahora, por eso me veo en la necesidad de hacer un llamamiento convocar a la gente para que no se deje engañar".

El mandatario también dijo que se indagará si la delegada de bienestar en Oaxaca tiene guardaespaldas armados.

Ayer, supuestos operadores de la delegada del Bienestar en Oaxaca, Nancy Ortiz, recibieron ayer con armas cortas al alcalde de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño, y pobladores que protestaban por la suspensión de la jornada de vacunación contra Covid-19 en la región de Valles Centrales.

Se trata al menos de dos colaboradores de la funcionaria federal, quienes al ver a los inconformes arremeter contra el inmueble y luego lograr abrir la reja exterior sacaron sus armas.

Los sujetos fueron detenidos y puestos a disposición de la Policía estatal.