Sugiere AMLO a partidos ¡investigar a aspirantes!

Héctor García / Agencia Reforma

Ciudad de México— Además de solicitar la constancia de no antecedentes penales, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a los partidos políticos que pidan a las Fiscalías que informen si sus candidatos tienen expedientes y si están impedidos por ley para buscar cargos.

"Es un llamado a que haya democracia y si hay candidatos que están impedidos por ley, que tienen antecedentes penales, no deben ser candidatos.

"En el momento del registro de las candidaturas tienen que presentar una carta de no antecedentes penales y sería muy bueno que los partidos, pero eso es una recomendación, no me puedo meter en su vida, pero sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades si no hay carpetas de investigación", señaló en conferencia.

"Sería bueno que, le van a dar trabajo a la Fiscalía, pero sería bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si los candidatos no están ahí en el expediente".

En tanto, el mandatario federal insistió en que su acuerdo con los Gobernadores para que no intervengan en las elecciones no es " pura faramalla", pues se hará valer la democracia en el país.