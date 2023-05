Mueven para Sheinbaum estructura en Sinaloa

Mazatlán.- En un abierta movilización en favor de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, estructuras estatales, municipales y sindicales de Sinaloa recibieron a la funcionaria en esta ciudad.

Su estancia en esta ciudad también sirvió para que se reuniera con alcaldes, empresarios y simpatizantes en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

La convocatoria a la conferencia "Políticas de Gobierno al Servicio de la Ciudadanía" fue el pretexto para mostrar una movilización masiva de apoyo de simpatizantes en favor de la Jefa de Gobierno capitalina en Sinaloa.

Sin pudor, el Gobernador Rubén Rocha, de Morena, pidió levantarse de su asiento a quienes acudieron desde Mazatlán, Culiacán, Guasave, Ahome, Rosario y Escuinapa, entre otras localidades; así como a los maestros de las secciones 53 y 27 del SNTE, encabezadas por Ricardo Madrid y Genaro Torrecillas, a quienes agradeció su presencia.

El Mandatario morenista aplaudió también la presencia de empacadoras de productos del mar.

En su discurso, Sheinbaum dijo que los gobiernos emanados de Morena lo hacen bajo el concepto del humanismo, de la mano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que los pobres tienen derechos.

Recordó su activismo como universitaria en la Facultad de Ciencias en la UNAM, enlistó acciones de su gestión en el Gobierno capitalino y destacó que el objetivo del movimiento político es la continuidad de la Cuarta Transformación.

"Cambió el Gobierno, de representar a unos cuantos a representar a la mayoría del pueblo de México, eso es lo que representa el Presidente López Obrador y eso es lo que no queremos que cambie.

"¿O ustedes quieren que regrese la corrupción? ¿Que regresen los privilegios en los gobiernos? Levante la mano quien quiere la continuidad de la cuarta transformación de la vida pública. ¡Ni un paso atrás! Con esos principios gobernamos en la Ciudad", manifestó Sheinbaum.

Al final del discurso de Sheinbaum, el Gobernador de Sinaloa pidió al compañero de la Mandataria, Jesús Tarriba, que subiera al templete.

"Extraordinario discurso de Claudia, a ver, lo dijo entre líneas, lo que ha hecho en la Ciudad de México puede hacerse en todo el País; quiero pedirle a Jesús Tarriba que venga, es mazatleco, Jesús va hacer sinaloense a Claudia, es su compañero, es su pareja, de tal manera que un pie está puesto aquí, en Sinaloa; Jesús, el mazatleco", expresó Rocha Moya.

"Lo que no les dije es que mi corazón está aquí en Sinaloa", secundó Sheinbaum, "fíjense, Sinaloa es el granero de México, principal productor de maíz y sin maíz no hay país, así es que sin Sinaloa no hay México y aquí sin Jesús pues tampoco hay Claudia, así que aquí está mi corazón, muchas gracias a todos y a todas".

El Mandatario sinaloense también pidió que subiera al templete Altagracia Gómez, presidenta del Consejo de Administración del Grupo Minsa, a quien se refirió como una "ejemplar empresaria".