Acusan extorsión a migrantes tras disolver caravana

Ciudad Juárez.- Aunque la caravana migrante se disolvió la semana pasada tras la entrega de permisos de tránsito y visados humanitarios en Chiapas, las extorsiones a estos grupos siguen impunes, acusó el activista Irineo Mujica.

El pasado 27 de abril, tras cuatro días que el grupo "Viacrucis Migrante" partió desde Tapachula, Chiapas, con rumbo a la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Migración (INM) decidió entregar estos beneficios a venezolanos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.

La caravana se disolvió cerca del municipio de Villa Comaltitlán, luego de los permisos entregados a mil 186 personas, entre ellos 814 adultos y 126 menores de edad acompañados, más otros cinco no acompañados.

Irineo Mujica, quien se presenta como defensor de derechos humanos, reprochó que esos permisos les permiten a los migrantes transitar libremente en México hasta por 45 días, pero no los libra de ser extorsionados hasta por las propias autoridades.

"Los papeles están bien, son legales, pueden viajar, pero no quiere decir que la autoridad los respeta, quieren dinero, no importa si hay papeles o no, abiertamente la Guardia Nacional, por Dios, es corrupta, ¿Pero que se dejen grabar?", expresó.

"Los del INM mandan no solo a uno, todos tienen puestos como del mercado, todo el que van pasando lo van robando. Es horrible lo que pasa. El crimen organizado está como si estuvieran pescando, y el Gobierno mexicano lo ignora".

La semana pasada, también el titular de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que habría "tránsito libre" para esa caravana que partió el 23 de abril desde la frontera de México con Guatemala.

También el 25 de abril pasado, el hondureño Melvin Saúl Chacón Mendoza se desvaneció en el domo del Municipio de Huixtla y minutos después falleció.

Ese mismo día, seis migrantes decidieron coserse los labios para exigir a las autoridades el paso libre de su tránsito rumbo a la capital del País, para luego llegar a la frontera norte con Estados Unidos.