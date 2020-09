Morena no tendrá línea para bloquear ingreso básico: Monreal

Ciudad de México— El senador Ricardo Monreal aseguró que la mayoría de Morena no recibirá línea para bloquear, en la Comisión de Gobernación, el análisis de la solicitud de consulta de un ingreso básico universal empujada por el PAN, PRI y PRD.

A diferencia de la solicitud de consulta promovida por el Ejecutivo para enjuiciar a los expresidentes, que fue turnada por el Senado directamente a la Suprema Corte de Justicia, el recurso promovido por la oposición se canalizará a la Comisión de Gobernación que preside la morenista Mónica Fernández Balboa.

"Nosotros no lo vamos a acompañar porque había una comisión que estaba trabajando al respecto y a mí me hubiera gustado lograr consensos allí, pero este es el procedimiento que ellos eligieron y lo respetamos. En la Comisión de Gobernación no hay línea, por eso eso, incluso, hay hasta dos senadores de Morena en la propia petición (del PAN, PRD y PRI) y los respetamos", aclaró.

La noche de 15 de septiembre, a unos minutos de que venciera el plazo, los senadores del PAN presentaron ante la Mesa Directiva su solicitud de consulta después de haber recabado las 43 firmas necesarias, con el apoyo del emecista Juan Zepeda, de los morenistas Juan Zepeda y Ricardo Ahued, y del PRI y PRD.

Monreal restó importancia al apoyo que otorgaron sus dos correligionarios.

"Ya están bastante grandecitos para saber lo que hacen. No soy pilmama de los senadores", dijo.

"Entonces, no hay problema (con la solicitud panista) porque nosotros sostenemos que en este Gobierno es donde más se ha profundizado en la política social, es en el Gobierno que más se han destinado recursos a la población.

En relación con las casi dos millones de firmas recabadas por particulares para la consulta a expresidentes, Monreal dijo que ese esfuerzo no será desechado.

"Obviamente esas firmas las vamos a enviar al INE. El propósito que se tiene ya se logró, en su primera etapa, de que la Corte decida sobre la constitucionalidad de la pregunta. De hecho, las preguntas que se hacían en las firmas de los ciudadanos, son muy similares a la que planteó el presidente de la república. Luego entonces no es sino un complemento", planteó.

"En este caso, una de las personas jurídicas facultadas para presentar la solicitud de consulta lo hizo: el Presidente de la República que, para no arriesgar, según él, que las firmas tuviesen dificultades. Con eso se supera cualquier requisito y se tiene por presentada en la Corte, aunque enviaremos las firmas al INE y luego la Corte decidirá la constitucionalidad de la pregunta. Por respeto a los ciudadanos, enviaremos las firmas al INE..."

Según Monreal, hubo un esfuerzo detrás de ello, hubo un ejercicio, una solicitud, de instalación de mesas, de convencimiento a ciudadanos.

"Hay allí un precedente importante: las firmas las enviaremos al INE. Por respeto a los ciudadanos no se desechan", dijo.