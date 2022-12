Monreal no afectará a Morena... si se queda: Sheinbaum

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que el senador Ricardo Monreal no afectará a Morena, partido al que ambos pertenecen, si es que sigue siendo miembro.

Un día después de la votación sobre la reforma electoral a través de leyes secundarias y de que Monreal votó en contra de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al considerar que vulnera la Constitución, Sheinbaum dijo que las decisiones de Monreal son solo suyas.

"Yo no creo que el partido deba meterse a un asunto las decisiones son personales y están a evaluación del pueblo, de la gente, y él tiene que tomar sus propias decisiones. Yo como he dicho, ni en este ni en otro caso, en particular sobre Ricardo Monreal o sobre otros compañeros, yo no estoy de acuerdo en que haya un tema de expulsiones, es una decisión que toman ellos y los tiene que juzgar la gente y él tomará sus decisiones en este sentido.

¿Pero esto no afecta la unidad del partido?, se le preguntó.

"No, si él se queda en Morena. El tema es la valoración que hace la gente de su actuación y eso, él tiene que tomarlo en cuenta, nadie más", añadió.