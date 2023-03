'México va en dirección equivocada con AMLO', dice senador de EU

Washington DC.- El presidente Andrés Manuel López Obrador conduce a México en una dirección equivocada en asuntos de seguridad y de democracia, por lo que el Gobierno de Estados Unidos debe aumentar su involucramiento con el país, dijo hoy el influyente senador estadounidense Bob Menendez.

Cinco días después de que autoridades encontraran los cuerpos de dos estadounidenses y lograran rescatar a otros dos ciudadanos de ese país secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, el también presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EU expresó grave preocupación por la situación en México.

"Debemos aumentar drásticamente nuestro involucramiento con México, no puede tratarse solo de economía. Tiene que ser sobre seguridad y protección también. Y me temo que en México vamos en la dirección equivocada así como en cuestiones de democracia", dijo Menendez a la cadena MSNBC.

"El presidente López Obrador habló cuando asumió el cargo de besos, no de balas. Bueno, eso no está funcionando muy bien. La realidad es a lo largo de las comunidades fronterizas, son los cárteles los que manejan las comunidades fronterizas, no el Gobierno de México", dijo Menendez en entrevista este domingo.

Principal responsable de la agenda de relaciones exteriores en la Cámara Alta de EU, Menendez ha expresado repetidamente preocupaciones a la Administración del presidente Joe Biden sobre la situación en México, incluyendo la politización de la Fiscalía General de la República (FGR) y la erosión democrática.

"Este es un peligro actual con el que tenemos que lidiar", dijo Menendez sobre la situación en México en el programa dominical "Meet The Press" de la cadena de noticias por cable MSNBC.

"Tenemos que involucrar a los mexicanos de una manera que se les diga: 'Tienes que hacer mucho más por tu seguridad. Podemos ayudarles y tenemos inteligencia y tenemos otra información que podemos compartir, pero necesitamos que apliquen la ley (en México)'", dijo Menendez sobre la cooperación.

"México tiene una responsabilidad, ante todo, con sus propios ciudadanos. Establecer seguridad y protección dentro de su propio territorio, y también a quienes visiten su país", dijo Menendez, haciendo alusión al ataque contra los cuatro ciudadanos en Matamoros ocurrido el 3 de febrero pasado.

Apenas a finales de febrero, Menéndez junto con otro colega, el congresista republicano Michael McCaul, habían denunciado públicamente al presidente López Obrador de sabotear la democracia en México con a promulgación de los cambios legales al Instituto Nacional Electoral (INE) conocidos como "Plan B".

En diciembre, el demócrata había ya enviado una carta al secretario de Estado Anthony Blinken instándolo a abordar directamente la erosión de la democracia con el Gobierno mexicano y en meses previos había alertado de una politización de la FGR con el procurador general Alejandro Gertz Manero.