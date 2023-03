Sin responsables por muerte de hermanas en Iztacalco, CDMX

Ciudad de México.- Ayer se cumplieron cuatro meses desde que las hermanas Sofía, de 16 años, y Esmeralda, de 23, perdieron la vida al caer a una coladera destapada, en la Alcaldía Iztacalco.

Para exigir justicia, su madre, familiares y amigos se sumaron a la marcha del 11M, conformada por colectivas feministas, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Al pie del Monumento a la Revolución, con rehiletes de colores, la madre de las jóvenes, Elvira Canchola, abanderó la manifestación que se dirigió a la Glorieta de las Mujeres que Luchan para culminar en la Antimonumenta, ubicada frente al Palacio de Bellas Artes.

"¡Esme, escucha, esta es tu lucha. Sofi, escucha, esta es tu lucha!", gritaban familiares y manifestantes durante la marcha.

Canchola portó una fotografía de sus dos hijas, también pancartas pidiendo justicia y reprochando la inoperancia de las autoridades capitalinas.

Señaló que hace unas semanas ya fue reconocida como víctima indirecta del accidente de sus hijas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (Ceavi). Sin embargo, el Ministerio Publico aún no ha dado un fallo a su favor, por lo que no ha podido acceder a terapia psicológica y a una indemnización ofrecida por la Administración local.

"El Gobierno me sigue poniendo trabas. No quiero dinero, quiero justicia, quiero encarcelados, quiero culpables. El dinero no me va a regresar a mis niñas", reprochó.

La madre de familia y sus seres queridos fueron acompañados por colectivos de mujeres manifestantes.

Durante el recorrido, también participaron otras familias que exigieron justicia para niñas y mujeres víctimas de violencia de género, como los Garduño, de Morelos. Pidieron que Aldo "N", abusador y padre biológico de Gigi, una menor de cuatro años, sea juzgado por violación sexual y no pueda acercarse a la pequeña.

La manifestación del 11M congregó a 500 mujeres de forma pacífica, tuvo una duración apenas de tres horas, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sólo acompañaron el paso.