'Mentirosos', revira AMLO a senadores de EU

Ciudad de México- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó mentirosos y golondrinas a los cuatro senadores demócratas de Estados Unidos que consideraron que el Gobierno federal utiliza a la FGR con fines de persecución política.

"Eso, con todo respeto, mentirosos, porque no es cierto, a lo mejor están mal informados, es la campaña. Es que en Estados Unidos hay elecciones, qué bueno que son cuatro, cuatro golondrinas no hacen verano. ¿Qué voy a contestarles? Nada", comentó López Obrador.

Cuatro senadores demócratas consideraron que el Gobierno de López Obrador utiliza la procuración de justicia con fines de persecución política y urgieron a la Administración de Joe Biden a frenar el desmantelamiento de instituciones democráticas en México.

En una carta dirigida al Secretario de Estado Anthony Blinken y al Procurador General Merrick B. Garland, los legisladores expresan su preocupación por señalamientos de que AMLO y la Fiscalía General de la República politizan la justicia y ponen en peligro la independencia de las instituciones democráticas.

La carta firmada por los senadores Robert Menendez, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado; Patrick Leahy, senador por Vermont; Jeffrey A. Merkley, de Oregon; y Benjamín L. Cardin, de Maryland afirma que el Gobierno de López Obrador tiene un creciente sello de persecuciones selectivas y desproporcionadas contra sus críticos.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que él no tiene vínculo alguno con el Fiscal Alejandro Gertz Manero, pues la FGR es autónoma del Poder Ejecutivo.

"Están desinformados, yo no tengo ninguna vinculación más que de respeto con el Fiscal Gertz Manero. Ya no es el tiempo que el Presidente daba instrucciones en el Poder Judicial, la Corte, la Procuraduría, hay Estado de Derecho, no estado de chueco", expresó.

López Obrador llamó a los senadores demócratas a presentar pruebas de sus acusaciones, pues sólo se tratan de puras denuncias sin sustentos.

"No es cierto, mienten, están lo menos que puedo decir, desinformados. Nosotros no actuamos por consigna en contra de nadie, es la Fiscalía la que resuelve y a mí me gustaría que se resuelva todo, porque la justicia tiene que ser pronta y expedita. Pero todavía hay procedimientos engorrosos, pero de eso a que haya consigna hay una gran distancia.

"Es que estos senadores a lo mejor no me conocen y a lo mejor están acostumbrados a otra cosa, pero esto ya cambió. Ojalá se informen y, si tienen pruebas, que las presenten, pero por lo general son denuncias sin sustentos. Están acusándonos en el extranjero, van allá a acusarnos y piensan que con eso ya avanzaron", mencionó.

El Presidente reiteró que México no aceptará el injerencismo por parte de otros países.

"No, nada más decir que están equivocados, desinformados... Miren, con esto vamos a terminar pero ya no es ese tiempo, además a los mexicanos no les gusta eso, no aceptamos el injerencismo", agregó.