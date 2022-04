Amaga AMLO a EU con dar a tribunales pruebas de corrupción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que amagó a John Kerry, Enviado Especial para el Cambio Climático de la Administración Biden, con llevar a tribunales pruebas de la corrupción en el sector eléctrico.

Cuestionado sobre si trato con Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, el tema eléctrico, el jefe del Ejecutivo respondió que sí y al hablar del cabildeo de empresas norteamericanas y el Gobierno de ese país, recordó que una funcionaria estadounidense mandó una "carta amenazante" de que México violaba el T-MEC con su iniciativa eléctrica.

"Se trató el tema (eléctrico), pero ya ellos saben que esas son decisiones nuestras y que no deben de intervenir", aseguró.

-¿Hubo reclamo por la acusación de lobbying?, se le preguntó.

"No, pero es evidente, hasta una funcionaria de la Secretaría de Energía de Estados Unidos envió una carta amenazante, de que estábamos con la iniciativa violando el Tratado (T-MEC), cosa que no es cierto", afirmó.

"Además, eso también se lo dije al señor Kerry, muy respetuoso, y se lo he dicho a quienes hacen este planteamiento, de que en el Tratado hay un capítulo que obliga a los Gobiernos a no permitir la corrupción y si nos vamos a tribunales internacionales, vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal, por motivos de corrupción y tenemos las pruebas".

El mandatario indicó que la relación con Estados Unidos es buena pero que los que roban no quieren dejar de hacerlo.

"Afortunadamente el embajador Ken Salazar es respetuoso, es buena la relación, en general con el Gobierno de Estados Unidos", aseguró.

"Pero los que están acostumbrados a saquear, a robar, no quieren dejar de hacerlo. Hay un dicho: gallina que come huevo, ni que le quemen el pico. Los domina la ambición, no tienen llenadera".

López Obrador pidió ponerse en sus zapatos y cuestionó cuál es su papel como presidente de México.

"Pero pónganse ustedes en mis zapatos, ¿Qué tenemos que hacer, para que estamos aquí?", cuestionó.

"Estar en el regodeo de la parafernalia de poder, para sentirnos muy importantes, que nos digan: señor presidente, vivir rodeado de zalameros, lambiscones, barberos, creerse más, vivir acomplejado, empezar a hablar físico. Hacer toda la caravana de los políticos tradicionales, que los conoce uno y hasta de lejos ya sabe uno, ahí viene, ¿Para eso?".

"Ah, ¿Para enriquecernos, por la ambición al poder por el poder? No. Siempre lo he dicho, el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás".