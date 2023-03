'Me partió el alma', dice AMLO sobre tragedia migrante

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la tragedia que dejó 39 migrantes muertos en Ciudad Juárez, Chihuahua, es uno de los casos que más le ha afectado en su sexenio.

"Yo les digo algunas cosas, primero, lo doloroso que ha sido este caso para mucha gente y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado".

"Yo he tenido momentos difíciles, de los más difíciles, fue lo de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente, y luego este, este me conmovió, me partió el alma", dijo en conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Sin embargo, el mandatario afirmó que afronta el pesar con la satisfacción de ayuda a migrantes en su Gobierno, como la inversión de 100 millones de dólares en programas sociales en Centroamérica.

"Y me ayuda a enfrentar este dolor el que, pues hemos venido haciendo mucho por los migrantes, desde que llegué hay constancia, de que he estado duro y dale, pidiéndole al Gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes para que no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos", añadió.

El presidente reclamó que las autoridades estadounidenses no le hagan caso para aportar más recursos al desarrollo de El Salvador, Honduras y Guatemala, y así la gente no se vea forzada a migrar en busca de mejores oportunidades.

Alistan creación de Comisión Migrante

Cuestionado sobre crear un Consejo de Migración, López Obrador dijo que está en curso, tras quejas recibidas por el maltrato a los extranjeros de paso por el país.

"Estamos en eso, lo que pasa es que nos agarró esta situación, o sea, pero estábamos precisamente en eso.

"Acababa yo de recibir también una llamada de la embajadora nuestra de Brasil, Laura Esquivel, quejándose del maltrato de quienes vienen de Brasil a México, quejándose del maltrato de algunos funcionarios de migración, o sea, estamos en eso", afirmó.

Aseguró que ya había sostenido una reunión con el padre Alejandro Solalinde para tratar el asunto, pero después sucedió el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez.

"Hace 10 días, una semana, hasta les puedo dar el día y la hora, me reuní con el padre Solalinde y tratamos el tema, antes de la desgracia y llegamos al acuerdo de que se iba a crear, se va a crear un Consejo.

"Y le dije: aunque tú no puedes legalmente, si de manera honoraria, que estés en un Consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, que se les proteja", agregó.

Se reunirá con médicos que atienden a migrantes heridos

El presidente dijo que aprovechará su viaje de este viernes a Ciudad Juárez para reunirse con médicos que atienden a migrantes heridos por la tragedia que dejó 39 muertos tras el incendio en una estancia del Instituto Nacional de Migración.

"Voy a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada, que podamos salvarles la vida, ahora es lo fundamental".

"Entonces, como voy a Juárez, ya tenía programada esta visita, para lo del Banco del Bienestar, pues voy a aprovechar, también, para ver la atención a los heridos, el que se les atienda en todo", dijo.

El mandatario no precisó si visitaría a los lesionados, pero aseguró que las autoridades federales ya los atienden en hospitales del IMSS y del ISSSTE desde que ocurrió el incendio en la ciudad fronteriza el pasado lunes.

Aseguró que el general Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad, encabeza la supervisión del caso y le informa todas las mañanas.

"Han estado atendidos, envié al general Bucio, él desde ese mismo día, al día siguiente de la desgracia, se fue allá, allá está, me informa todas las mañanas, hoy me informó temprano, y está visitando los hospitales donde están los enfermos, están en clínicas del Seguro, en un hospital del ISSSTE".