Culpan a AMLO, Alito y Cortés de reventar acuerdos por INE

Ciudad de México.— El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, culpó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a los dirigentes del PAN y PRI, Marko Cortés y Alejandro Moreno, de reventar la posibilidad de un acuerdo para elegir a consejeros electorales.

Afirmó que intencionalmente se ha evitado la negociación y que se construye el escenario para definir los nombramientos por medio del método de la tómbola.

PUBLICIDAD

"No veo voluntad verdadera de atender el tema del consenso, creo que los dirigentes políticos que están afuera de la Cámara, no los coordinadores, me refiere al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación, y por supuesto Marko Cortés y Alito Moreno, están dinamitando el tema para llegar a la insaculación y de esa manera lavarse las manos de una responsabilidad que tenemos", afirmó.

Consideró que fueron "lamentables" el comunicado del PAN, donde se instruye que rechazar el proceso y las quintetas que presentó el Comité Técnico de Evaluación, así como los tuits del dirigente del PRI y los mensajes del diputado Santiago Creel, de rechazar las listas, porque ello impidió que hubiera una negociación cuando llegó el momento de revisar las listas de candidatos.

Agregó que este jueves no hay visos de negociación y que no hay propuestas concretas que permitan un acuerdo con cuatro nombres para elegir a los consejeros, que provengan de 14 o 15 nombres más imparciales, con capacidad e independencia.

"Hay materia para el consenso, pero no veo voluntad", expuso en entrevista.

Ante el rechazo que se ha generado por la quinteta más polémica del proceso, donde se han señalado al menos cuatro candidatas cercanas a Morena, mencionó que MC ha propuesto que la presidencia del INE se podría definir de la lista de 10 mujeres finalistas.

Dijo que a pesar de que hay los nombres para buscar consensos, ni de un lado ni de otro se quiere presentar esta noche una propuesta.

Sostuvo que ya tienen previsto que a las 20:00 horas saldrán a decir que no hubo acuerdo.